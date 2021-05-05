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"تجارة الجوف" تنفّذ أكثر من 2460 جولة رقابية للتأكد من توفر السلع ومراقبة أسعارها

للتأكد من تطبيق احترازات فيروس كورونا والحرص على تطبيقها كاملة

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، جولات رقابية على الأسواق والمتاجر التموينية؛ للتأكد من توفر السلع الرمضانية ومستلزمات الأسر للعيد ومراقبة أسعارها تجاوزت 2460 جولة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي، أن الفِرَق الميدانية قامت بالجولات؛ للتأكد من توفر السلع الأساسية والسلع الرمضانية والعيد والتأكد من أسعارها، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحرص على تطبيقها كاملة.

وبيّن أن الجولات شملت مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ مؤكدًا استمرار مثل هذه الجولات لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق.

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"تجارة الجوف" تنفّذ أكثر من 2460 جولة رقابية للتأكد من توفر السلع ومراقبة أسعارها
سبق

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، جولات رقابية على الأسواق والمتاجر التموينية؛ للتأكد من توفر السلع الرمضانية ومستلزمات الأسر للعيد ومراقبة أسعارها تجاوزت 2460 جولة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي، أن الفِرَق الميدانية قامت بالجولات؛ للتأكد من توفر السلع الأساسية والسلع الرمضانية والعيد والتأكد من أسعارها، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحرص على تطبيقها كاملة.

وبيّن أن الجولات شملت مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ مؤكدًا استمرار مثل هذه الجولات لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
11:51 PM

"تجارة الجوف" تنفّذ أكثر من 2460 جولة رقابية للتأكد من توفر السلع ومراقبة أسعارها

للتأكد من تطبيق احترازات فيروس كورونا والحرص على تطبيقها كاملة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، جولات رقابية على الأسواق والمتاجر التموينية؛ للتأكد من توفر السلع الرمضانية ومستلزمات الأسر للعيد ومراقبة أسعارها تجاوزت 2460 جولة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي، أن الفِرَق الميدانية قامت بالجولات؛ للتأكد من توفر السلع الأساسية والسلع الرمضانية والعيد والتأكد من أسعارها، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحرص على تطبيقها كاملة.

وبيّن أن الجولات شملت مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ مؤكدًا استمرار مثل هذه الجولات لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق.

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