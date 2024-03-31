"الرياض" و"الدمام" إلى نهائي "بطولة الجامعة السعودية الإلكترونية"

انتهت أمس مباريات الدور النصف النهائي "الأربعة" لبطولة "نخبة الجامعة السعودية الإلكترونية لكرة القدم الأول" بفوز فريق الدمام على فريق تبوك بركلات الترجيحية ٣ أهداف مقابل هدف لتبوك.

وسجل لفريق الدمام كل من مشتاق العتيبي ونواف عبدالله وهدف الحارس كان في الخطأ في مرماه وسجل لفريق تبوك اللاعب علي البلوي.

وفي المباراة الثانية التي جمعت بين فريقي الرياض وأبها حقق فريق الرياض الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وسجل الأهداف لفريق الرياض كل من اللاعب محمد السيد هدف واللاعب فيصل المطيري هدف.

ويلتقي مساء اليوم في ختام البطولة فريقي الدمام والرياض لتحديد بطل بطولة الجامعة السعودية الإلكترونية. الأولى حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعه الثامنة مساءً على ملعب فندق هوليدي إن الازدهار، بحضور مدير الجامعة المكلف ووكلاء وعمداء ومسؤولي الجامعة السعودية الإلكترونية، وستجرى على هامش المباراة فعالية مصاحبة.

يذكر أن متصدر قائمة الهدافين في البطولة هم: اللاعب فهد اليامي من فريق أبها بـ(٥) أهداف، والذي يليه اللاعب محمد السيد فريق الرياض برصيد (٣) أهداف وأحمد سامح من فريق الرياض برصيد هدفين.

ووجهت دعوات عديدة لشخصيات مجتمعية وإعلاميين ومشاهير سوشيال ميديا لحضور ختام البطولة.