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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق بينها الرياض

سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على شمال وأجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية والغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، الرياض، القصيم، حائل، والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، والباحة.. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق شمال وأجزاء من وسط المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ قد تتخللها سُحب رعدية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق بينها الرياض
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، الرياض، القصيم، حائل، والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، والباحة.. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق شمال وأجزاء من وسط المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ قد تتخللها سُحب رعدية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
08:12 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق بينها الرياض

سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على شمال وأجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية والغربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، الرياض، القصيم، حائل، والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، والباحة.. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق شمال وأجزاء من وسط المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ قد تتخللها سُحب رعدية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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