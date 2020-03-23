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وفيات "كورونا" في بريطانيا تقفز إلى 335

الفيروس قتل 54 مريضًا

ذكرت الحكومة البريطانية اليوم (الاثنين) أن 54 شخصًا توفوا بفيروس كورونا بعدما أثبتت الفحوص إصابتهم بالمرض؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 335.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 6650 بالمقارنة بـ5683 إصابة أمس، وفقًا لـ"رويترز".

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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وفيات "كورونا" في بريطانيا تقفز إلى 335
سبق

ذكرت الحكومة البريطانية اليوم (الاثنين) أن 54 شخصًا توفوا بفيروس كورونا بعدما أثبتت الفحوص إصابتهم بالمرض؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 335.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 6650 بالمقارنة بـ5683 إصابة أمس، وفقًا لـ"رويترز".

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:12 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:31 PM

وفيات "كورونا" في بريطانيا تقفز إلى 335

الفيروس قتل 54 مريضًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الحكومة البريطانية اليوم (الاثنين) أن 54 شخصًا توفوا بفيروس كورونا بعدما أثبتت الفحوص إصابتهم بالمرض؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 335.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 6650 بالمقارنة بـ5683 إصابة أمس، وفقًا لـ"رويترز".

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