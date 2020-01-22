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"المسند" يرسم ملامح خريطة سير المنخفض القطبي وموجته السيبيرية

قال: اليوم تتشكّل السحب التي قد تكون مُمطرة على أجزاء من الجوف وجازان

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن مركز المنخفض الجوي المتوسطي يعبر أجواء #السعودية اليوم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تعقبه جبهة باردة تأتي في مقدمة كتلة هوائية باردة، تؤثر حالياً في المناطق الشمالية وشمال الوسطى.

وتابع: متوقع اليوم أن تتشكّل السحب التي قد تكون مُمطرة على أجزاء من مناطق #الجوف #الحدود_الشمالية #جازان #عسير، وربما أجزاء محدودة من #الشرقية.

وأردف: متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وباردة قد تثير بعض الغبار على أجزاء من #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك.

حالة الطقس الأرصاد كتلة هوائية باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يرسم ملامح خريطة سير المنخفض القطبي وموجته السيبيرية
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن مركز المنخفض الجوي المتوسطي يعبر أجواء #السعودية اليوم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تعقبه جبهة باردة تأتي في مقدمة كتلة هوائية باردة، تؤثر حالياً في المناطق الشمالية وشمال الوسطى.

وتابع: متوقع اليوم أن تتشكّل السحب التي قد تكون مُمطرة على أجزاء من مناطق #الجوف #الحدود_الشمالية #جازان #عسير، وربما أجزاء محدودة من #الشرقية.

وأردف: متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وباردة قد تثير بعض الغبار على أجزاء من #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
08:29 AM

"المسند" يرسم ملامح خريطة سير المنخفض القطبي وموجته السيبيرية

قال: اليوم تتشكّل السحب التي قد تكون مُمطرة على أجزاء من الجوف وجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن مركز المنخفض الجوي المتوسطي يعبر أجواء #السعودية اليوم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تعقبه جبهة باردة تأتي في مقدمة كتلة هوائية باردة، تؤثر حالياً في المناطق الشمالية وشمال الوسطى.

وتابع: متوقع اليوم أن تتشكّل السحب التي قد تكون مُمطرة على أجزاء من مناطق #الجوف #الحدود_الشمالية #جازان #عسير، وربما أجزاء محدودة من #الشرقية.

وأردف: متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وباردة قد تثير بعض الغبار على أجزاء من #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك.

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