الجزائر تسجِّل 298 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

إجمالي الإصابات بلغ 46071 والوفيات 1549 حالة

سجّلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46071 حالة.

وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، بأن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 1549 حالة بعد تسجيل 10 حالات جديدة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 32481 شخصًا، من بينهم 222 مريضًا غادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.