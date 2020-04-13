النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

مطار دبي يعود للعمل وطيران الإمارات ينطلق إلى 6 وجهات جديدة

لمواطني الدول والمهتمين بالسفر

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تشغيل خدمات ركاب إلى 6 وجهات جديدة، وهي جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، بالإضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها مؤخرًا إلى كل من لندن وفراكفورت ليصبح إجمالي الوجهات التي أعيد تشغيلها 8 في ظل انتشار فيروس كورونا عالميًا.

وأكدت طيران الإمارات إن تلك الرحلات ستسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين العودة إلى بلدانهم كمرحلة أولى.

وسوف يسمح فقط لمواطني الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها ومع استئناف العمل إلى مزيد من الوجهات فقد أعادت طيران الإمارات تشغيل جميع رحلات الركاب من المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

يذكر أن طيران الإمارات أعلن تغييرًا في خدمات الطائرة مثل عدم توفر أي مطبوعات وبينما سيستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب فسوف تحرص طيران الإمارات على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، وذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية.

ولن يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية وحقيبة مستلزمات الأطفال وسوف يضاف لكل راكب 7 كيلوغرامات على المعدل المسموح لوضع أمتعته اليدوية مع حقائبه في عنبر الشحن.

شركة طيران الإمارات مطار دبي

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
مطار دبي يعود للعمل وطيران الإمارات ينطلق إلى 6 وجهات جديدة
سبق

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تشغيل خدمات ركاب إلى 6 وجهات جديدة، وهي جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، بالإضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها مؤخرًا إلى كل من لندن وفراكفورت ليصبح إجمالي الوجهات التي أعيد تشغيلها 8 في ظل انتشار فيروس كورونا عالميًا.

وأكدت طيران الإمارات إن تلك الرحلات ستسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين العودة إلى بلدانهم كمرحلة أولى.

وسوف يسمح فقط لمواطني الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها ومع استئناف العمل إلى مزيد من الوجهات فقد أعادت طيران الإمارات تشغيل جميع رحلات الركاب من المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

يذكر أن طيران الإمارات أعلن تغييرًا في خدمات الطائرة مثل عدم توفر أي مطبوعات وبينما سيستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب فسوف تحرص طيران الإمارات على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، وذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية.

ولن يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية وحقيبة مستلزمات الأطفال وسوف يضاف لكل راكب 7 كيلوغرامات على المعدل المسموح لوضع أمتعته اليدوية مع حقائبه في عنبر الشحن.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
03:19 PM

مطار دبي يعود للعمل وطيران الإمارات ينطلق إلى 6 وجهات جديدة

لمواطني الدول والمهتمين بالسفر

A A A
خالد خليل - الرياض
5
9,093

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تشغيل خدمات ركاب إلى 6 وجهات جديدة، وهي جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، بالإضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها مؤخرًا إلى كل من لندن وفراكفورت ليصبح إجمالي الوجهات التي أعيد تشغيلها 8 في ظل انتشار فيروس كورونا عالميًا.

وأكدت طيران الإمارات إن تلك الرحلات ستسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين العودة إلى بلدانهم كمرحلة أولى.

وسوف يسمح فقط لمواطني الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها ومع استئناف العمل إلى مزيد من الوجهات فقد أعادت طيران الإمارات تشغيل جميع رحلات الركاب من المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

يذكر أن طيران الإمارات أعلن تغييرًا في خدمات الطائرة مثل عدم توفر أي مطبوعات وبينما سيستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب فسوف تحرص طيران الإمارات على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، وذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية.

ولن يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية وحقيبة مستلزمات الأطفال وسوف يضاف لكل راكب 7 كيلوغرامات على المعدل المسموح لوضع أمتعته اليدوية مع حقائبه في عنبر الشحن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,413
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,000
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,227

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة