النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسند: العالم شهد 85 زلزالاً خلال 24 ساعة

قال: جميعها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن العالم شهد خلال الساعات الماضية 85 زلزالاً، وجميعها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر.

وقال المسند عبر حسابه في "تويتر": خريطة مواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية توضح 85 زلزالاً على مستوى العالم‼، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً أن المعدل الطبيعي نحو 27.

وكان زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر قد ضرب قبالة سواحل أستراليا اليوم.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنه تمّ رصد الزلزال في الساعة 23:01 بالتوقيت العالمي (02:01 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بُعد 208 كيلو مترات غرب منتجع بروم الساحلي (شمال غرب أستراليا) وعلى عمق 10 كيلو مترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جرّاء الزلزال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند: العالم شهد 85 زلزالاً خلال 24 ساعة
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن العالم شهد خلال الساعات الماضية 85 زلزالاً، وجميعها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر.

وقال المسند عبر حسابه في "تويتر": خريطة مواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية توضح 85 زلزالاً على مستوى العالم‼، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً أن المعدل الطبيعي نحو 27.

وكان زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر قد ضرب قبالة سواحل أستراليا اليوم.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنه تمّ رصد الزلزال في الساعة 23:01 بالتوقيت العالمي (02:01 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بُعد 208 كيلو مترات غرب منتجع بروم الساحلي (شمال غرب أستراليا) وعلى عمق 10 كيلو مترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جرّاء الزلزال.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
08:36 AM

المسند: العالم شهد 85 زلزالاً خلال 24 ساعة

قال: جميعها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
6,754

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن العالم شهد خلال الساعات الماضية 85 زلزالاً، وجميعها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر.

وقال المسند عبر حسابه في "تويتر": خريطة مواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية توضح 85 زلزالاً على مستوى العالم‼، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً أن المعدل الطبيعي نحو 27.

وكان زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر قد ضرب قبالة سواحل أستراليا اليوم.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنه تمّ رصد الزلزال في الساعة 23:01 بالتوقيت العالمي (02:01 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بُعد 208 كيلو مترات غرب منتجع بروم الساحلي (شمال غرب أستراليا) وعلى عمق 10 كيلو مترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جرّاء الزلزال.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,006
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,842
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,986
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,784

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة