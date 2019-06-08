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"صالح" يثمِّن إسهام دول التحالف العربي في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي

دعا أهالي حجة للاصطفاف ومساندة جهود الجيش بما يحقق أمن واستقرار المحافظة

أعرب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره لإسهام دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودعمهم المستمر للشرعية ولليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي.

جاء هذا في اتصالَيْن هاتفيَّيْن، أجراهما الفريق محسن بكل من محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح؛ وذلك للاطلاع على التطورات الميدانية، والتقدُّم الذي أحرزه الجيش اليمني في جبهة حرض شمال غرب اليمن.

وكانت وحدات من الجيش اليمني تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة مسنودة من التحالف العربي قد فرضت سيطرتها على عشر قرى بين مديريتي حرض وميدي، إضافة إلى استعادة مزارع النسيم التي تبلغ مساحتها نحو 10 كيلومترات، وتتخذها المليشيا ثكنة لعناصرها، إضافة إلى مزارع الخضراء، والحاشدي، والمرواني، والخميسي، وبني عاتي.

ودعا نائب الرئيس اليمني الأهالي في محافظة حجة للاصطفاف ومساندة جهود الجيش بما يحقق أمن واستقرار المحافظة، واستعادة مؤسساتها.

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"صالح" يثمِّن إسهام دول التحالف العربي في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي
سبق

أعرب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره لإسهام دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودعمهم المستمر للشرعية ولليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي.

جاء هذا في اتصالَيْن هاتفيَّيْن، أجراهما الفريق محسن بكل من محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح؛ وذلك للاطلاع على التطورات الميدانية، والتقدُّم الذي أحرزه الجيش اليمني في جبهة حرض شمال غرب اليمن.

وكانت وحدات من الجيش اليمني تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة مسنودة من التحالف العربي قد فرضت سيطرتها على عشر قرى بين مديريتي حرض وميدي، إضافة إلى استعادة مزارع النسيم التي تبلغ مساحتها نحو 10 كيلومترات، وتتخذها المليشيا ثكنة لعناصرها، إضافة إلى مزارع الخضراء، والحاشدي، والمرواني، والخميسي، وبني عاتي.

ودعا نائب الرئيس اليمني الأهالي في محافظة حجة للاصطفاف ومساندة جهود الجيش بما يحقق أمن واستقرار المحافظة، واستعادة مؤسساتها.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
10:37 PM

"صالح" يثمِّن إسهام دول التحالف العربي في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي

دعا أهالي حجة للاصطفاف ومساندة جهود الجيش بما يحقق أمن واستقرار المحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أعرب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره لإسهام دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودعمهم المستمر للشرعية ولليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي.

جاء هذا في اتصالَيْن هاتفيَّيْن، أجراهما الفريق محسن بكل من محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح؛ وذلك للاطلاع على التطورات الميدانية، والتقدُّم الذي أحرزه الجيش اليمني في جبهة حرض شمال غرب اليمن.

وكانت وحدات من الجيش اليمني تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة مسنودة من التحالف العربي قد فرضت سيطرتها على عشر قرى بين مديريتي حرض وميدي، إضافة إلى استعادة مزارع النسيم التي تبلغ مساحتها نحو 10 كيلومترات، وتتخذها المليشيا ثكنة لعناصرها، إضافة إلى مزارع الخضراء، والحاشدي، والمرواني، والخميسي، وبني عاتي.

ودعا نائب الرئيس اليمني الأهالي في محافظة حجة للاصطفاف ومساندة جهود الجيش بما يحقق أمن واستقرار المحافظة، واستعادة مؤسساتها.

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