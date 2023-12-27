النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طرح مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري لآراء العموم

البنك المركزي: عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية

أعلن البنك المركزي السعودي اليوم، طرح مشروع "مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري"، داعياً العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء آرائهم وملحوظاتهم على المشروع، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويأتي إصدار هذه القواعد انطلاقاً من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم وتمكين جهات التمويل العقاري بشكل خاص، التي نتج عنها الترخيص لشركة "إعادة التمويل العقاري"، بجانب التطور الملحوظ لقطاع التمويل العقاري.

وبيَّن البنك المركزي أن هذه القواعد تهدف لتحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملُّك المستفيدين للسكن، والقيام بدور الوسيط بين قطاع التمويل العقاري ومصادر التمويل الأُخرى.

وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيستقبل الملحوظات على مشروع "مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري" خلال (30) يوماً، علماً أن جميع الآراء والملحوظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة بزيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/refinance/Pages/default.aspx.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طرح مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري لآراء العموم
سبق

أعلن البنك المركزي السعودي اليوم، طرح مشروع "مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري"، داعياً العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء آرائهم وملحوظاتهم على المشروع، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويأتي إصدار هذه القواعد انطلاقاً من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم وتمكين جهات التمويل العقاري بشكل خاص، التي نتج عنها الترخيص لشركة "إعادة التمويل العقاري"، بجانب التطور الملحوظ لقطاع التمويل العقاري.

وبيَّن البنك المركزي أن هذه القواعد تهدف لتحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملُّك المستفيدين للسكن، والقيام بدور الوسيط بين قطاع التمويل العقاري ومصادر التمويل الأُخرى.

وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيستقبل الملحوظات على مشروع "مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري" خلال (30) يوماً، علماً أن جميع الآراء والملحوظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة بزيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/refinance/Pages/default.aspx.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
06:47 PM

طرح مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري لآراء العموم

البنك المركزي: عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,206

أعلن البنك المركزي السعودي اليوم، طرح مشروع "مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري"، داعياً العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء آرائهم وملحوظاتهم على المشروع، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويأتي إصدار هذه القواعد انطلاقاً من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم وتمكين جهات التمويل العقاري بشكل خاص، التي نتج عنها الترخيص لشركة "إعادة التمويل العقاري"، بجانب التطور الملحوظ لقطاع التمويل العقاري.

وبيَّن البنك المركزي أن هذه القواعد تهدف لتحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملُّك المستفيدين للسكن، والقيام بدور الوسيط بين قطاع التمويل العقاري ومصادر التمويل الأُخرى.

وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيستقبل الملحوظات على مشروع "مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري" خلال (30) يوماً، علماً أن جميع الآراء والملحوظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة بزيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/refinance/Pages/default.aspx.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,917
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,001
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,586
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,509

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة