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"رفاء" تسلِّم ممثل الجالية السودانية 220 سلة غذائية

لتوزيعها على الأُسر في حيَّيْ العزيزية والحسينية

قدَّمت جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة (رفاء) (220) سلة غذائية لمساعدة أُسر الجالية السودانية في حيَّيْ العزيزية والحسينية.

وأوضح المستشار محمد المدخلي، المشرف العام على الجمعية، أن هذه المساعدات تقدمها الجمعية ضمن مشاركتها في حملة (بِرًّا بمكة) التي وجَّه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بإشراف ومتابعة مركز التنمية الاجتماعية.

وقد تم تسليم ممثل الجالية السودانية عدد (220) سلة، تحتوي كل واحدة منها على الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية؛ ليتم توزيعها على أُسر الجالية في حيَّي العزيزية والحسينية، حسب خارطة توزيع الأحياء السكنية المعتمدة من مركز التنمية الاجتماعية؛ لتقدِّم كل جمعية خدماتها في نطاق الأحياء المجاورة مراعاة لتنسيق الجهود، وتعميم الفائدة.

وأضاف بأن الجمعية تتلمس احتياجات الأُسر في أحياء العزيزية والعوالي والحسينية، والهجرة، إضافة إلى خطتها للمساهمة في تقديم السلال الغذائية في حي النكاسة خلال الأيام القادمة.

وأشار "المدخلي" إلى أن الجمعية قدمت حتى الآن ما يقارب (5000) سلة غذائية، إضافة إلى أكثر من (3000) وجبة ساخنة.

مكة المكرمة جمعية التنمية الأسرية بمكة السلال الغذائية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"رفاء" تسلِّم ممثل الجالية السودانية 220 سلة غذائية
سبق

قدَّمت جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة (رفاء) (220) سلة غذائية لمساعدة أُسر الجالية السودانية في حيَّيْ العزيزية والحسينية.

وأوضح المستشار محمد المدخلي، المشرف العام على الجمعية، أن هذه المساعدات تقدمها الجمعية ضمن مشاركتها في حملة (بِرًّا بمكة) التي وجَّه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بإشراف ومتابعة مركز التنمية الاجتماعية.

وقد تم تسليم ممثل الجالية السودانية عدد (220) سلة، تحتوي كل واحدة منها على الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية؛ ليتم توزيعها على أُسر الجالية في حيَّي العزيزية والحسينية، حسب خارطة توزيع الأحياء السكنية المعتمدة من مركز التنمية الاجتماعية؛ لتقدِّم كل جمعية خدماتها في نطاق الأحياء المجاورة مراعاة لتنسيق الجهود، وتعميم الفائدة.

وأضاف بأن الجمعية تتلمس احتياجات الأُسر في أحياء العزيزية والعوالي والحسينية، والهجرة، إضافة إلى خطتها للمساهمة في تقديم السلال الغذائية في حي النكاسة خلال الأيام القادمة.

وأشار "المدخلي" إلى أن الجمعية قدمت حتى الآن ما يقارب (5000) سلة غذائية، إضافة إلى أكثر من (3000) وجبة ساخنة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
01:12 AM

"رفاء" تسلِّم ممثل الجالية السودانية 220 سلة غذائية

لتوزيعها على الأُسر في حيَّيْ العزيزية والحسينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قدَّمت جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة (رفاء) (220) سلة غذائية لمساعدة أُسر الجالية السودانية في حيَّيْ العزيزية والحسينية.

وأوضح المستشار محمد المدخلي، المشرف العام على الجمعية، أن هذه المساعدات تقدمها الجمعية ضمن مشاركتها في حملة (بِرًّا بمكة) التي وجَّه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بإشراف ومتابعة مركز التنمية الاجتماعية.

وقد تم تسليم ممثل الجالية السودانية عدد (220) سلة، تحتوي كل واحدة منها على الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية؛ ليتم توزيعها على أُسر الجالية في حيَّي العزيزية والحسينية، حسب خارطة توزيع الأحياء السكنية المعتمدة من مركز التنمية الاجتماعية؛ لتقدِّم كل جمعية خدماتها في نطاق الأحياء المجاورة مراعاة لتنسيق الجهود، وتعميم الفائدة.

وأضاف بأن الجمعية تتلمس احتياجات الأُسر في أحياء العزيزية والعوالي والحسينية، والهجرة، إضافة إلى خطتها للمساهمة في تقديم السلال الغذائية في حي النكاسة خلال الأيام القادمة.

وأشار "المدخلي" إلى أن الجمعية قدمت حتى الآن ما يقارب (5000) سلة غذائية، إضافة إلى أكثر من (3000) وجبة ساخنة.

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