قرابة مليون طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات بمدارس الرياض.. غدًا

يتجه 923.271 طالبًا وطالبةً صباح يوم غد الأحد، إلى قاعات الاختبارات في مدارس تعليم الرياض للمراحل الابتدائية المتوسطة والثانوية؛ لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1441هـ، بعد أن أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض استعداداتها وسخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم. ويشهد هذا العام عودة الاختبارات التحريرية في المدارس الابتدائية للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي، فيما استمر نظام التقويم المستمر للصفين الأول والثاني. وكثفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي، بالتعاون مع إدارة الاختبارات خلال الفترة الماضية من جهودها بإقامة العديد من الورش التدريبية المتعلقة بالاختبارات وبناء الأسئلة وطرق التقويم المتنوعة. وتمنى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، التوفيق وتحقيق الأمنيات لكافة الطلاب والطالبات، مؤكدًا أن الإدارة أتمّت استعداداتها لضمان سير الاختبارات في جو محفّز وحيوي. ووجّه "الوهيبي" كافة الإدارات ومكاتب التعليم بأهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، فيما دعا أولياء الأمور وكافة الأسر لمتابعة أبنائهم خلال هذه الفترة ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل. وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام: اختبارات الفصل الدراسي الأول ستبدأ في الساعة السابعة والنصف صباحًا للمدارس النهارية، و3:30 عصرًا للمدارس الليلية؛ على أن تكون الاستراحة بين الفترتين 30 دقيقة لجميع المراحل، بينما تبدأ الفترة الثانية للمدارس الليلية الساعة السادسة مساء. وشدد على أهمية التقيّد بالتعليمات والقواعد والضوابط المنظمة للاختبارات واللوائح التقويمية، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها من الجميع. وخاطبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مشغلي المقاصف المدرسية ومتعهدي النقل، بأهمية الإعداد الجيد والمسبق لأعمال التغذية المدرسية والنقل قبل بدء الاختبارات. وقال الدكتور حمدان بن مانع العمري مساعد المدير العام للشؤون المدرسية: الإدارة طالبت المدارس بضرورة تهيئة المقاصف المدرسية ومتابعة نظافتها وتنظيمها وترتيبها، وتهيئة البيئة المناسبة لإفطار الطلاب والطالبات، ومراعاة أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع ومطابقة لأسعار السوق. وأشار إلى مخاطبة قادة وقائدات المدارس بأهمية كفاية البائعين والبائعات في المقاصف، وتم التأكيد على تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بمواعيد إحضار المواد الغذائية، على أن يُفتح المقصف طيلة اليوم الدراسي. وفيما يخص النقل المدرسي، أوضح "العمري" أنه تم التنسيق مع متعهدي النقل العام ومتعهدي نقل التربية الخاصة ومتعهدي نقل طلاب الإعاقة الحركية، وعلى سائقي الحافلات؛ أهمية إحضار الطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات بوقت كافٍ، والالتزام بنقلهم لمنازلهم وفقًا لمواعيد الخروج المقررة في فترة الاختبارات، وعلى المرافق والمرافقة متابعة طلاب وطالبات التربية الخاصة أثناء الصعود والنزول من الحافلة وفي داخلها. وبخصوص تغذية معاهد التربية الخاصة بنين وبنات، ذكرت مديرة إدارة خدمات الطلاب، البندري القريني؛ أن الإدارة ألزمت المتعهدين بوجوب تطبيق الاشتراطات الصحية حسب ما ورد في العقد، وعليهم التقيد بتسليم قائد وقائدة المعهد كشف تسليم الوجبات يوميًّا وبجدول الوجبات الخفيفة بحسب الأيام والأصناف. من جهتها أكدت المساعدة للمدير العام للشؤون التعليمية فتح العرفج، اكتمال الاستعدادات في كافة مدارس البنات من جميع النواحي، موجهة كلمة لأبنائها الطلاب والطالبات أشارت فيها إلى أهمية بذل الجهد خلال الفترة القادمة لجني ثمار الجد والاجتهاد طيلة العام الدراسي، مطالبة في الوقت ذاته أولياء الأمور والأمهات بتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل المنازل، ومتابعتهم خارجها لأداء اختباراتهم في أجواء مطمئنة ومريحة تنعكس إيجابًا على أدائهم داخل قاعات الاختبار. وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أصدرت تعليمات الاختبارات واللوائح التقويمية، وأكدت على أهمية تقيد مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية باللوائح والأنظمة، والانتهاء من جميع مواد التقويم المستمر في الصف الأول والثاني الابتدائي، وبقية مواد التقويم المستمر في جميع صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، ورصدها في نظام نور قبل نهاية دوام الأربعاء 21 ربيع الآخر 1441هـ. ودعا مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان، كافة قادة المدارس والمعلمين إلى الاطلاع على الأدلة والآليات واللوائح المعنية بأنظمة وقواعد الاختبارات والتقويم المستمر، واعتماد قوائم الأهداف وجداول المواصفات والنماذج الإرشادية للمواد. وبيّن أن اللائحة نصّت على عدم طي قيد أي طالب أو طالبة في المرحلة الابتدائية بسبب انقطاع أو تغيب عن الدراسة لعذر مقبول لدى إدارة المدرسة، ويرصد "غائب" أو "غائبة". وأشارت مديرة إدارة الاختبارات والقبول الأستاذة هدى الدوسري، إلى أهمية عدم حرمان أي طالب أو طالبة من دخول الاختبارات التحريرية إلا بصدور قرار حرمان من مدير عام التعليم. وقالت: إذا حضر الطلاب أو الطالبات المنقطعون عن الدراسة خلال الفصل الدراسي للاختبارات التحريرية، فيتم التعامل معهم وفق دليل نظم وإجراءات الاختبارات، أما الحرمان في مدارس المقررات فيتم تطبيق ما ورد في دليل التعليم الثانوي لنظام المقررات. وأضافت: يجب على قادة المدارس التأكد من اعتماد نتيجة الطلاب والطالبات في الفصل الأول لجميع الصفوف والفصول في نظام نور؛ لتظهر النتائج في حساب أولياء الأمور.

قرابة مليون طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات بمدارس الرياض.. غدًا عبدالحكيم شار سبق 2019-12-21 يتجه 923.271 طالبًا وطالبةً صباح يوم غد الأحد، إلى قاعات الاختبارات في مدارس تعليم الرياض للمراحل الابتدائية المتوسطة والثانوية؛ لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1441هـ، بعد أن أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض استعداداتها وسخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم.



ويشهد هذا العام عودة الاختبارات التحريرية في المدارس الابتدائية للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي، فيما استمر نظام التقويم المستمر للصفين الأول والثاني.



وكثفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي، بالتعاون مع إدارة الاختبارات خلال الفترة الماضية من جهودها بإقامة العديد من الورش التدريبية المتعلقة بالاختبارات وبناء الأسئلة وطرق التقويم المتنوعة.



وتمنى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، التوفيق وتحقيق الأمنيات لكافة الطلاب والطالبات، مؤكدًا أن الإدارة أتمّت استعداداتها لضمان سير الاختبارات في جو محفّز وحيوي.



ووجّه "الوهيبي" كافة الإدارات ومكاتب التعليم بأهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، فيما دعا أولياء الأمور وكافة الأسر لمتابعة أبنائهم خلال هذه الفترة ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.



وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام: اختبارات الفصل الدراسي الأول ستبدأ في الساعة السابعة والنصف صباحًا للمدارس النهارية، و3:30 عصرًا للمدارس الليلية؛ على أن تكون الاستراحة بين الفترتين 30 دقيقة لجميع المراحل، بينما تبدأ الفترة الثانية للمدارس الليلية الساعة السادسة مساء.



وشدد على أهمية التقيّد بالتعليمات والقواعد والضوابط المنظمة للاختبارات واللوائح التقويمية، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها من الجميع.



وخاطبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مشغلي المقاصف المدرسية ومتعهدي النقل، بأهمية الإعداد الجيد والمسبق لأعمال التغذية المدرسية والنقل قبل بدء الاختبارات.



وقال الدكتور حمدان بن مانع العمري مساعد المدير العام للشؤون المدرسية: الإدارة طالبت المدارس بضرورة تهيئة المقاصف المدرسية ومتابعة نظافتها وتنظيمها وترتيبها، وتهيئة البيئة المناسبة لإفطار الطلاب والطالبات، ومراعاة أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع ومطابقة لأسعار السوق.



وأشار إلى مخاطبة قادة وقائدات المدارس بأهمية كفاية البائعين والبائعات في المقاصف، وتم التأكيد على تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بمواعيد إحضار المواد الغذائية، على أن يُفتح المقصف طيلة اليوم الدراسي.



وفيما يخص النقل المدرسي، أوضح "العمري" أنه تم التنسيق مع متعهدي النقل العام ومتعهدي نقل التربية الخاصة ومتعهدي نقل طلاب الإعاقة الحركية، وعلى سائقي الحافلات؛ أهمية إحضار الطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات بوقت كافٍ، والالتزام بنقلهم لمنازلهم وفقًا لمواعيد الخروج المقررة في فترة الاختبارات، وعلى المرافق والمرافقة متابعة طلاب وطالبات التربية الخاصة أثناء الصعود والنزول من الحافلة وفي داخلها.



وبخصوص تغذية معاهد التربية الخاصة بنين وبنات، ذكرت مديرة إدارة خدمات الطلاب، البندري القريني؛ أن الإدارة ألزمت المتعهدين بوجوب تطبيق الاشتراطات الصحية حسب ما ورد في العقد، وعليهم التقيد بتسليم قائد وقائدة المعهد كشف تسليم الوجبات يوميًّا وبجدول الوجبات الخفيفة بحسب الأيام والأصناف.



من جهتها أكدت المساعدة للمدير العام للشؤون التعليمية فتح العرفج، اكتمال الاستعدادات في كافة مدارس البنات من جميع النواحي، موجهة كلمة لأبنائها الطلاب والطالبات أشارت فيها إلى أهمية بذل الجهد خلال الفترة القادمة لجني ثمار الجد والاجتهاد طيلة العام الدراسي، مطالبة في الوقت ذاته أولياء الأمور والأمهات بتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل المنازل، ومتابعتهم خارجها لأداء اختباراتهم في أجواء مطمئنة ومريحة تنعكس إيجابًا على أدائهم داخل قاعات الاختبار.



وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أصدرت تعليمات الاختبارات واللوائح التقويمية، وأكدت على أهمية تقيد مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية باللوائح والأنظمة، والانتهاء من جميع مواد التقويم المستمر في الصف الأول والثاني الابتدائي، وبقية مواد التقويم المستمر في جميع صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، ورصدها في نظام نور قبل نهاية دوام الأربعاء 21 ربيع الآخر 1441هـ.



ودعا مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان، كافة قادة المدارس والمعلمين إلى الاطلاع على الأدلة والآليات واللوائح المعنية بأنظمة وقواعد الاختبارات والتقويم المستمر، واعتماد قوائم الأهداف وجداول المواصفات والنماذج الإرشادية للمواد.



وبيّن أن اللائحة نصّت على عدم طي قيد أي طالب أو طالبة في المرحلة الابتدائية بسبب انقطاع أو تغيب عن الدراسة لعذر مقبول لدى إدارة المدرسة، ويرصد "غائب" أو "غائبة".



وأشارت مديرة إدارة الاختبارات والقبول الأستاذة هدى الدوسري، إلى أهمية عدم حرمان أي طالب أو طالبة من دخول الاختبارات التحريرية إلا بصدور قرار حرمان من مدير عام التعليم.



وقالت: إذا حضر الطلاب أو الطالبات المنقطعون عن الدراسة خلال الفصل الدراسي للاختبارات التحريرية، فيتم التعامل معهم وفق دليل نظم وإجراءات الاختبارات، أما الحرمان في مدارس المقررات فيتم تطبيق ما ورد في دليل التعليم الثانوي لنظام المقررات.



وأضافت: يجب على قادة المدارس التأكد من اعتماد نتيجة الطلاب والطالبات في الفصل الأول لجميع الصفوف والفصول في نظام نور؛ لتظهر النتائج في حساب أولياء الأمور.

وأردفت: آخر موعد لإغلاق الدرجات سيكون بنهاية دوام الأربعاء 6 جمادى الأولى 1441هـ، وتسليم التقارير للطلاب والطالبات والاستعلام عن النتائج.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441 03:09 PM

قرابة مليون طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات بمدارس الرياض.. غدًا الأسئلة "التحريرية" تعود إلى "الابتدائي" للصفوف من الثالث حتى السادس





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يتجه 923.271 طالبًا وطالبةً صباح يوم غد الأحد، إلى قاعات الاختبارات في مدارس تعليم الرياض للمراحل الابتدائية المتوسطة والثانوية؛ لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1441هـ، بعد أن أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض استعداداتها وسخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم.



ويشهد هذا العام عودة الاختبارات التحريرية في المدارس الابتدائية للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي، فيما استمر نظام التقويم المستمر للصفين الأول والثاني.



وكثفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي، بالتعاون مع إدارة الاختبارات خلال الفترة الماضية من جهودها بإقامة العديد من الورش التدريبية المتعلقة بالاختبارات وبناء الأسئلة وطرق التقويم المتنوعة.



وتمنى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، التوفيق وتحقيق الأمنيات لكافة الطلاب والطالبات، مؤكدًا أن الإدارة أتمّت استعداداتها لضمان سير الاختبارات في جو محفّز وحيوي.



ووجّه "الوهيبي" كافة الإدارات ومكاتب التعليم بأهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، فيما دعا أولياء الأمور وكافة الأسر لمتابعة أبنائهم خلال هذه الفترة ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.



وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام: اختبارات الفصل الدراسي الأول ستبدأ في الساعة السابعة والنصف صباحًا للمدارس النهارية، و3:30 عصرًا للمدارس الليلية؛ على أن تكون الاستراحة بين الفترتين 30 دقيقة لجميع المراحل، بينما تبدأ الفترة الثانية للمدارس الليلية الساعة السادسة مساء.



وشدد على أهمية التقيّد بالتعليمات والقواعد والضوابط المنظمة للاختبارات واللوائح التقويمية، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها من الجميع.



وخاطبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مشغلي المقاصف المدرسية ومتعهدي النقل، بأهمية الإعداد الجيد والمسبق لأعمال التغذية المدرسية والنقل قبل بدء الاختبارات.



وقال الدكتور حمدان بن مانع العمري مساعد المدير العام للشؤون المدرسية: الإدارة طالبت المدارس بضرورة تهيئة المقاصف المدرسية ومتابعة نظافتها وتنظيمها وترتيبها، وتهيئة البيئة المناسبة لإفطار الطلاب والطالبات، ومراعاة أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع ومطابقة لأسعار السوق.



وأشار إلى مخاطبة قادة وقائدات المدارس بأهمية كفاية البائعين والبائعات في المقاصف، وتم التأكيد على تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بمواعيد إحضار المواد الغذائية، على أن يُفتح المقصف طيلة اليوم الدراسي.



وفيما يخص النقل المدرسي، أوضح "العمري" أنه تم التنسيق مع متعهدي النقل العام ومتعهدي نقل التربية الخاصة ومتعهدي نقل طلاب الإعاقة الحركية، وعلى سائقي الحافلات؛ أهمية إحضار الطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات بوقت كافٍ، والالتزام بنقلهم لمنازلهم وفقًا لمواعيد الخروج المقررة في فترة الاختبارات، وعلى المرافق والمرافقة متابعة طلاب وطالبات التربية الخاصة أثناء الصعود والنزول من الحافلة وفي داخلها.



وبخصوص تغذية معاهد التربية الخاصة بنين وبنات، ذكرت مديرة إدارة خدمات الطلاب، البندري القريني؛ أن الإدارة ألزمت المتعهدين بوجوب تطبيق الاشتراطات الصحية حسب ما ورد في العقد، وعليهم التقيد بتسليم قائد وقائدة المعهد كشف تسليم الوجبات يوميًّا وبجدول الوجبات الخفيفة بحسب الأيام والأصناف.



من جهتها أكدت المساعدة للمدير العام للشؤون التعليمية فتح العرفج، اكتمال الاستعدادات في كافة مدارس البنات من جميع النواحي، موجهة كلمة لأبنائها الطلاب والطالبات أشارت فيها إلى أهمية بذل الجهد خلال الفترة القادمة لجني ثمار الجد والاجتهاد طيلة العام الدراسي، مطالبة في الوقت ذاته أولياء الأمور والأمهات بتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل المنازل، ومتابعتهم خارجها لأداء اختباراتهم في أجواء مطمئنة ومريحة تنعكس إيجابًا على أدائهم داخل قاعات الاختبار.



وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أصدرت تعليمات الاختبارات واللوائح التقويمية، وأكدت على أهمية تقيد مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية باللوائح والأنظمة، والانتهاء من جميع مواد التقويم المستمر في الصف الأول والثاني الابتدائي، وبقية مواد التقويم المستمر في جميع صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، ورصدها في نظام نور قبل نهاية دوام الأربعاء 21 ربيع الآخر 1441هـ.



ودعا مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان، كافة قادة المدارس والمعلمين إلى الاطلاع على الأدلة والآليات واللوائح المعنية بأنظمة وقواعد الاختبارات والتقويم المستمر، واعتماد قوائم الأهداف وجداول المواصفات والنماذج الإرشادية للمواد.



وبيّن أن اللائحة نصّت على عدم طي قيد أي طالب أو طالبة في المرحلة الابتدائية بسبب انقطاع أو تغيب عن الدراسة لعذر مقبول لدى إدارة المدرسة، ويرصد "غائب" أو "غائبة".



وأشارت مديرة إدارة الاختبارات والقبول الأستاذة هدى الدوسري، إلى أهمية عدم حرمان أي طالب أو طالبة من دخول الاختبارات التحريرية إلا بصدور قرار حرمان من مدير عام التعليم.



وقالت: إذا حضر الطلاب أو الطالبات المنقطعون عن الدراسة خلال الفصل الدراسي للاختبارات التحريرية، فيتم التعامل معهم وفق دليل نظم وإجراءات الاختبارات، أما الحرمان في مدارس المقررات فيتم تطبيق ما ورد في دليل التعليم الثانوي لنظام المقررات.



وأضافت: يجب على قادة المدارس التأكد من اعتماد نتيجة الطلاب والطالبات في الفصل الأول لجميع الصفوف والفصول في نظام نور؛ لتظهر النتائج في حساب أولياء الأمور.



وأردفت: آخر موعد لإغلاق الدرجات سيكون بنهاية دوام الأربعاء 6 جمادى الأولى 1441هـ، وتسليم التقارير للطلاب والطالبات والاستعلام عن النتائج.