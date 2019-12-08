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تعرف على تشكيلة الأخضر قبل نهائي "خليجي 24"

استعان الفرنسي هيرفي رينارد بالثنائي العائد من الإصابة: سالم الدوسري، وسلمان الفرج؛ وذلك لمواجهة المنتخب البحريني في نهائي كأس الخليج "خليجي 24"، والذي سيقام السابعة مساءً.

وجاءت تشكيلة الأخضر على النحو التالي:
فواز القرني، ياسر الشهراني، محمد خبراني، زياد الصحفي، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

خليجي 24 المنتخب البحريني المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تعرف على تشكيلة الأخضر قبل نهائي "خليجي 24"
سبق

استعان الفرنسي هيرفي رينارد بالثنائي العائد من الإصابة: سالم الدوسري، وسلمان الفرج؛ وذلك لمواجهة المنتخب البحريني في نهائي كأس الخليج "خليجي 24"، والذي سيقام السابعة مساءً.

وجاءت تشكيلة الأخضر على النحو التالي:
فواز القرني، ياسر الشهراني، محمد خبراني، زياد الصحفي، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
05:58 PM

تعرف على تشكيلة الأخضر قبل نهائي "خليجي 24"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعان الفرنسي هيرفي رينارد بالثنائي العائد من الإصابة: سالم الدوسري، وسلمان الفرج؛ وذلك لمواجهة المنتخب البحريني في نهائي كأس الخليج "خليجي 24"، والذي سيقام السابعة مساءً.

وجاءت تشكيلة الأخضر على النحو التالي:
فواز القرني، ياسر الشهراني، محمد خبراني، زياد الصحفي، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

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