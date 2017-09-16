وشددت الخارجية التركية على أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزارة الخارجية التركية قولها: "ندين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، بواسطة طائرات مسيرة".

أدانت الجمهورية التركية، اليوم، الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية.

تركيا تدين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-15 أدانت الجمهورية التركية، اليوم، الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزارة الخارجية التركية قولها: "ندين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، بواسطة طائرات مسيرة". وشددت الخارجية التركية على أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 03:49 PM

تركيا تدين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" خارجية أنقرة شددت على أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية





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أدانت الجمهورية التركية، اليوم، الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزارة الخارجية التركية قولها: "ندين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، بواسطة طائرات مسيرة".

وشددت الخارجية التركية على أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج.