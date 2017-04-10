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تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا في السنغال

و8 حالات استشفاء

سجّلت السنغال سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وثماني حالات استشفاء.

وكشف مدير مكتب وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية ألويس والي ضيوف؛ أن السلطات السنغالية اتخذت عديداً من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، لافتاً إلى أن البلاد سجّلت قرابة 250 حالة إلى حد الآن.

السنغال فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا في السنغال
سبق

سجّلت السنغال سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وثماني حالات استشفاء.

وكشف مدير مكتب وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية ألويس والي ضيوف؛ أن السلطات السنغالية اتخذت عديداً من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، لافتاً إلى أن البلاد سجّلت قرابة 250 حالة إلى حد الآن.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:13 PM

تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا في السنغال

و8 حالات استشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت السنغال سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وثماني حالات استشفاء.

وكشف مدير مكتب وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية ألويس والي ضيوف؛ أن السلطات السنغالية اتخذت عديداً من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، لافتاً إلى أن البلاد سجّلت قرابة 250 حالة إلى حد الآن.

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