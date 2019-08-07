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"الأرصاد": أمطار رعدية من "متوسطة إلى غزيرة" على جازان وعسير والباحة ومكة والمشاعر

مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان, عسير, الباحة)، ومنطقة مكة المكرّمة تشمل العاصمة المقدّسة والمشاعر، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وشمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": أمطار رعدية من "متوسطة إلى غزيرة" على جازان وعسير والباحة ومكة والمشاعر
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان, عسير, الباحة)، ومنطقة مكة المكرّمة تشمل العاصمة المقدّسة والمشاعر، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وشمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
08:12 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية من "متوسطة إلى غزيرة" على جازان وعسير والباحة ومكة والمشاعر

مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان, عسير, الباحة)، ومنطقة مكة المكرّمة تشمل العاصمة المقدّسة والمشاعر، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وشمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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