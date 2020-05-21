كولومبيا: تسجيل 17 وفاة و752 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 17687

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، الأربعاء، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 630 حالة، بعد تسجيل 17 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم أيضًا إحصاء 752 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 17687.

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 4256 شخصًا، بعد تسجيل 206 حالات تَعَافٍ إضافية.