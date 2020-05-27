النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. تجربة ودراسة علمية تؤكدان أن "لبس الكمام عند المخالطة حماية لغيرك ولك"

أكد الدكتور هيثم العنزي رئيس قسم كهرباء القلب بمستشفى الحرس الوطني والأستاذ بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالحرس الوطني، لـ"سبق"، أهمية ارتداء الكمامات في الوقاية والحماية من وصول الفيروسات والبكتيريا المعدية، مستشهدًا بتجربة ودراسة علمية أثبتت أن "لبس الكمام عند المخالطة حماية لغيرك ولك".

‏ونشر الدكتور العنزي، عبر حسابه على "تويتر"، دراسة منشورة بالمجلة العلمية الشهيرة "The New England Journal of Medicine" أثبت قدرة الكمام على حجز الرذاذ الذي ينقل العدوى، إذ طُلب من شخص التحدث مع وجود كمام ودونه، وتم تصوير الرذاذ المتطاير بجهاز ليزر ليلي.

وأوضحت الدراسة أن الكمام يمنع تطاير الرذاذ مع الكلام، وبالتالي يمنع وصول الفيروسات والبكتيريا المعدية، فمن المتعارف عليه أن الفيروسات التنفسية بما فيها فيروس كورونا يخرج من جسم المصاب عن طريق حمله على الرذاذ أثناء السعال أو العطس أو حتى الكلام؛ مما يؤدي إلى وصوله مباشرة للشخص الآخر أو استقراره على الأسطح المختلفة لفترة معينة حسب نوع السطح.

‏كما استعرض الدكتور العنزي بالصور تجربة حقيقية لشخص سعل على مزرعتيْ بكتيريا، الأولى دون كمام والثانية بكمام، إذ يتضح كمية البكتيريا التي تم رصدها عند السعال دون كمام، ليؤكد أن لبس الكمام عند المخالطة حماية لغيرك ولك عن طريق منع خروج الرذاذ المحمل بالفيروسات والبكتيريا من الفم والأنف.

‏من جهة أخرى، اقترح الدكتور العنزي إضافة مادة دراسية عن الصحة المجتمعية بعد أزمة كورونا، تهتم بتثقيف الصغار عن الآداب الصحية كطريقة غسل اليد بعد لمس الأسطح المكشوفة، والتباعد، وطرق الأكل الصحي، والرياضة، وغيرها من العادات الصحية بكل المجالات التي ستكون حماية لنا -بإذن الله- من أوبئة قادمة وأمراض منتشرة.


‏رابط الدراسة: ‪https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800?query=featured_home

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. تجربة ودراسة علمية تؤكدان أن "لبس الكمام عند المخالطة حماية لغيرك ولك"
سبق

أكد الدكتور هيثم العنزي رئيس قسم كهرباء القلب بمستشفى الحرس الوطني والأستاذ بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالحرس الوطني، لـ"سبق"، أهمية ارتداء الكمامات في الوقاية والحماية من وصول الفيروسات والبكتيريا المعدية، مستشهدًا بتجربة ودراسة علمية أثبتت أن "لبس الكمام عند المخالطة حماية لغيرك ولك".

‏ونشر الدكتور العنزي، عبر حسابه على "تويتر"، دراسة منشورة بالمجلة العلمية الشهيرة "The New England Journal of Medicine" أثبت قدرة الكمام على حجز الرذاذ الذي ينقل العدوى، إذ طُلب من شخص التحدث مع وجود كمام ودونه، وتم تصوير الرذاذ المتطاير بجهاز ليزر ليلي.

وأوضحت الدراسة أن الكمام يمنع تطاير الرذاذ مع الكلام، وبالتالي يمنع وصول الفيروسات والبكتيريا المعدية، فمن المتعارف عليه أن الفيروسات التنفسية بما فيها فيروس كورونا يخرج من جسم المصاب عن طريق حمله على الرذاذ أثناء السعال أو العطس أو حتى الكلام؛ مما يؤدي إلى وصوله مباشرة للشخص الآخر أو استقراره على الأسطح المختلفة لفترة معينة حسب نوع السطح.

‏كما استعرض الدكتور العنزي بالصور تجربة حقيقية لشخص سعل على مزرعتيْ بكتيريا، الأولى دون كمام والثانية بكمام، إذ يتضح كمية البكتيريا التي تم رصدها عند السعال دون كمام، ليؤكد أن لبس الكمام عند المخالطة حماية لغيرك ولك عن طريق منع خروج الرذاذ المحمل بالفيروسات والبكتيريا من الفم والأنف.

‏من جهة أخرى، اقترح الدكتور العنزي إضافة مادة دراسية عن الصحة المجتمعية بعد أزمة كورونا، تهتم بتثقيف الصغار عن الآداب الصحية كطريقة غسل اليد بعد لمس الأسطح المكشوفة، والتباعد، وطرق الأكل الصحي، والرياضة، وغيرها من العادات الصحية بكل المجالات التي ستكون حماية لنا -بإذن الله- من أوبئة قادمة وأمراض منتشرة.


‏رابط الدراسة: ‪https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800?query=featured_home

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
11:50 PM

شاهد.. تجربة ودراسة علمية تؤكدان أن "لبس الكمام عند المخالطة حماية لغيرك ولك"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
5,857

أكد الدكتور هيثم العنزي رئيس قسم كهرباء القلب بمستشفى الحرس الوطني والأستاذ بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالحرس الوطني، لـ"سبق"، أهمية ارتداء الكمامات في الوقاية والحماية من وصول الفيروسات والبكتيريا المعدية، مستشهدًا بتجربة ودراسة علمية أثبتت أن "لبس الكمام عند المخالطة حماية لغيرك ولك".

‏ونشر الدكتور العنزي، عبر حسابه على "تويتر"، دراسة منشورة بالمجلة العلمية الشهيرة "The New England Journal of Medicine" أثبت قدرة الكمام على حجز الرذاذ الذي ينقل العدوى، إذ طُلب من شخص التحدث مع وجود كمام ودونه، وتم تصوير الرذاذ المتطاير بجهاز ليزر ليلي.

وأوضحت الدراسة أن الكمام يمنع تطاير الرذاذ مع الكلام، وبالتالي يمنع وصول الفيروسات والبكتيريا المعدية، فمن المتعارف عليه أن الفيروسات التنفسية بما فيها فيروس كورونا يخرج من جسم المصاب عن طريق حمله على الرذاذ أثناء السعال أو العطس أو حتى الكلام؛ مما يؤدي إلى وصوله مباشرة للشخص الآخر أو استقراره على الأسطح المختلفة لفترة معينة حسب نوع السطح.

‏كما استعرض الدكتور العنزي بالصور تجربة حقيقية لشخص سعل على مزرعتيْ بكتيريا، الأولى دون كمام والثانية بكمام، إذ يتضح كمية البكتيريا التي تم رصدها عند السعال دون كمام، ليؤكد أن لبس الكمام عند المخالطة حماية لغيرك ولك عن طريق منع خروج الرذاذ المحمل بالفيروسات والبكتيريا من الفم والأنف.

‏من جهة أخرى، اقترح الدكتور العنزي إضافة مادة دراسية عن الصحة المجتمعية بعد أزمة كورونا، تهتم بتثقيف الصغار عن الآداب الصحية كطريقة غسل اليد بعد لمس الأسطح المكشوفة، والتباعد، وطرق الأكل الصحي، والرياضة، وغيرها من العادات الصحية بكل المجالات التي ستكون حماية لنا -بإذن الله- من أوبئة قادمة وأمراض منتشرة.


‏رابط الدراسة: ‪https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800?query=featured_home

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,574
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,851
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,885
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,655

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة