شاهد.. تجربة ودراسة علمية تؤكدان أن "لبس الكمام عند المخالطة حماية لغيرك ولك"

أكد الدكتور هيثم العنزي رئيس قسم كهرباء القلب بمستشفى الحرس الوطني والأستاذ بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالحرس الوطني، لـ"سبق"، أهمية ارتداء الكمامات في الوقاية والحماية من وصول الفيروسات والبكتيريا المعدية، مستشهدًا بتجربة ودراسة علمية أثبتت أن "لبس الكمام عند المخالطة حماية لغيرك ولك".

‏ونشر الدكتور العنزي، عبر حسابه على "تويتر"، دراسة منشورة بالمجلة العلمية الشهيرة "The New England Journal of Medicine" أثبت قدرة الكمام على حجز الرذاذ الذي ينقل العدوى، إذ طُلب من شخص التحدث مع وجود كمام ودونه، وتم تصوير الرذاذ المتطاير بجهاز ليزر ليلي.

وأوضحت الدراسة أن الكمام يمنع تطاير الرذاذ مع الكلام، وبالتالي يمنع وصول الفيروسات والبكتيريا المعدية، فمن المتعارف عليه أن الفيروسات التنفسية بما فيها فيروس كورونا يخرج من جسم المصاب عن طريق حمله على الرذاذ أثناء السعال أو العطس أو حتى الكلام؛ مما يؤدي إلى وصوله مباشرة للشخص الآخر أو استقراره على الأسطح المختلفة لفترة معينة حسب نوع السطح.

‏كما استعرض الدكتور العنزي بالصور تجربة حقيقية لشخص سعل على مزرعتيْ بكتيريا، الأولى دون كمام والثانية بكمام، إذ يتضح كمية البكتيريا التي تم رصدها عند السعال دون كمام، ليؤكد أن لبس الكمام عند المخالطة حماية لغيرك ولك عن طريق منع خروج الرذاذ المحمل بالفيروسات والبكتيريا من الفم والأنف.

‏من جهة أخرى، اقترح الدكتور العنزي إضافة مادة دراسية عن الصحة المجتمعية بعد أزمة كورونا، تهتم بتثقيف الصغار عن الآداب الصحية كطريقة غسل اليد بعد لمس الأسطح المكشوفة، والتباعد، وطرق الأكل الصحي، والرياضة، وغيرها من العادات الصحية بكل المجالات التي ستكون حماية لنا -بإذن الله- من أوبئة قادمة وأمراض منتشرة.



‏رابط الدراسة: ‪https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800?query=featured_home