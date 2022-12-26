31 مقترحاً لتطوير وتنويع منتجات "منتدى الرياض الاقتصادي"

غطت عدة مجالات ومتوافقة مع توجهات الرؤية ودعم الاقتصاد الوطني

رصدت ورشة عمل تطوير وتنويع منتجات منتدى الرياض الاقتصادي التي نظّمها المنتدى، بالتعاون مع شركة (KPMG)، صباح الأربعاء 22 ديسمبر 2021م، بمشاركة عددٍ من الاقتصاديين والأكاديميين ورجال الأعمال، عدداً من الأنشطة والمنتجات لتطوير أعمال المنتدى بجانب دوره الرئيس في مجال إعداد الدراسات الاقتصادية التي دأب المنتدى على إصدارها في كل دورة من دوراته.



وغطت المنتجات التي اقترحها المشاركون في الورشة عدداً من المجالات النوعية، كما أنها جاءت متوافقة مع توجهات (رؤية 2030) ودعم الاقتصاد الوطني.



وأوضح الدكتور خالد الراجحي رئيس مجلس أمناء المنتدى، أن تنظيم الورشة يأتي استكمالاً لجهود سابقة دعت لتنويع منتجات المنتدى وأنشطته وإتاحة الفرصة للمشاركين لرفد المنتدى بالأفكار والمنتجات التي تساعد على تنويع أنشطته، خاصة بعد النجاحات التي حققها لأكثر من عشرين عاماً خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى الدراسات التي أصدرها المنتدى التي كان لها أثرها في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني.



وأضاف، أن مجلس الأمناء أكد ضرورة العمل على زيادة انشطة ومنتجات المنتدى بهدف مواكبة ما تشهده المملكة من تطورات اقتصادية، مؤكداً أهمية ما تخرج به الورشة من منتجات في تنويع أنشطته.



من جانبه، أكد الدكتور عبدالله الفوزان عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس الأمناء، أهمية الورشة في التوصل إلى منتجات جديدة تضاف إلى نشاط المنتدى، مشيداً في هذا الإطار بما حققه المنتدى من إنجازات خلال الفترة الماضية، وما أسهم به من دراسات اقتصادية كان لها أثرها في دعم الاقتصاد.



وقال إن مخرجات الورشة سيكون أثرها في تفعيل دور المنتدى، كما ستفتح المجال لتقديم مزيدٍ من المبادرات التي ستسهم في تعزيز الاقتصاد وتعظيم أثر المنتدى في المرحلة المقبلة.



وكان المشاركون في الورشة قد قدّموا أكثر من (31) مقترحاً لعددٍ من الأنشطة والخدمات لتطوير منتجات المنتدى التي شملت عدداً من الخدمات، من بينها عمل دراسات لتطوير أعمال لجان الغرف التجارية، وتطوير عدد من المؤشرات الاقتصادية وعقد شراكات إستراتيجية مع المنتديات الدولية والإقليمية والجامعات العالمية، إعداد عددٍ من الدراسات، بالتعاون مع الشركات الكبرى، بجانب الاستفادة من تجارب وقصص رجال الأعمال والسعي لنشر دراسات المنتدي على أوسع نطاق لتعظيم عملية الاستفادة منها، وتعزيز وجود المنتدى على منصات التواصل الاجتماعي، وعقد عديد من المؤتمرات الاقتصادية المحلية والعالمية المتخصصة وإعطاء أهمية لتثقيف المجتمع اقتصادياً وإيجاد علاقات تواصل مع الخبراء الاقتصاديين العالميين وتعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي على المستوى الداخلي، وتعزيز الابتكار والبيئة الاستثمارية، والعمل على تحويل المنتدى لمركز فكر إستراتيجي.