"الأحمري" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ علي بن محمد ابن سعيد الأحمري، وتمت الصلاة عليه ظهر اليوم الأحد، بمركز بللحمر، فيما تتلقى أسرته العزاء في منزل ابنه العقيد متعب بمركز صبح بللحمر.

والفقيد والد رجليْ الأمن؛ العقيد متعب والعميد مشاري، والدكتور عبدالله وكيل وزارة الصحة سابقًا، وخالد أحد موظفي شركة أرامكو، وسعيد وأحمد.