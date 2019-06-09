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"الأحمري" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ علي بن محمد ابن سعيد الأحمري، وتمت الصلاة عليه ظهر اليوم الأحد، بمركز بللحمر، فيما تتلقى أسرته العزاء في منزل ابنه العقيد متعب بمركز صبح بللحمر.

والفقيد والد رجليْ الأمن؛ العقيد متعب والعميد مشاري، والدكتور عبدالله وكيل وزارة الصحة سابقًا، وخالد أحد موظفي شركة أرامكو، وسعيد وأحمد.

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"الأحمري" إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ علي بن محمد ابن سعيد الأحمري، وتمت الصلاة عليه ظهر اليوم الأحد، بمركز بللحمر، فيما تتلقى أسرته العزاء في منزل ابنه العقيد متعب بمركز صبح بللحمر.

والفقيد والد رجليْ الأمن؛ العقيد متعب والعميد مشاري، والدكتور عبدالله وكيل وزارة الصحة سابقًا، وخالد أحد موظفي شركة أرامكو، وسعيد وأحمد.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:16 PM

"الأحمري" إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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416

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ علي بن محمد ابن سعيد الأحمري، وتمت الصلاة عليه ظهر اليوم الأحد، بمركز بللحمر، فيما تتلقى أسرته العزاء في منزل ابنه العقيد متعب بمركز صبح بللحمر.

والفقيد والد رجليْ الأمن؛ العقيد متعب والعميد مشاري، والدكتور عبدالله وكيل وزارة الصحة سابقًا، وخالد أحد موظفي شركة أرامكو، وسعيد وأحمد.

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