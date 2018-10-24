الأردن.. شاهد حريقًا ضخمًا يدمر عددًا من المحال التجارية في عمّان

بعد وفاة 3 أشخاص في حريق بأحد المطاعم

اندلع حريق ضخم فجر اليوم الأحد، في مجمع للحافلات وسط العاصمة الأردنية عمان، أتى على عدد من المحال التجارية، دون تسجيل إصابات في الأرواح.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو تُظهر اندلاع النيران في المجمع الواقع بمنطقة رغدان وسط البلد، وسط محاولات حثيثة من قِبَل رجال الدفاع المدني لإخماد الحريق ومنع انتشاره، حسب موقع "إرم نيوز" الإخباري.

وفي وقت لاحق من فجر اليوم، أعلنت فِرَق الدفاع المدني تمكنها من إخماد الحريق؛ مؤكدة عدم وجود أي خسائر في الأرواح؛ إلا أن النيران التهمت عددًا من المحال التجارية والبسطات.

ولم تُعرف بعد أسباب الحريق الذي فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة أسبابه، وسط ترجيحات بأن يكون ناجمًا عن تماس كهربائي.

وصباح الأحد قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في بيان صحفي: إن الحريق أتى على عدد كبير من المحلات والبسطات بمنطقة مجمع رغدان.

وأضاف السرطاوي أن فِرَق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للأماكن المجاورة دون وقوع أي إصابات في الأرواح؛ مؤكدًا فتح تحقيق في أسباب الحريق.

وشهدت العاصمة الأردنية عمان ظهر أمس، حادثًا مشابهًا تسبب في وفاة 3 شبان حرقًا في أحد المطاعم بمنطقة الجامعة الأردنية؛ حيث اندلع حريق بأحد المطاعم؛ إثر تسرب الغاز مما تسبب في انفجار واندلاع النيران.

ولم تتمكن كوادر الدفاع المدني من الوصول إلى الشبان الذين حاصرتهم النيران داخل المطعم قبل وفاتهم؛ بسبب كثافة الأدخنة والنيران التي أتت على المطعم بالكامل.