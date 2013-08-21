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"أطفال الطائف" يستحدث وحدة "كلى" لعلاج "صغار السن"

لرفع معاناة هذه الفئة السنية المصابين بالفشل الكلوي

لرفع معاناة "صغار السن" المصابين بفشل كلوي، قرر مستشفى الأطفال بالطائف استحداث وحدة الغسيل الكلوي لخدمة طفلين في المرحلة الأولى يحتاجون إلى هذا النوع من الغسيل.

وأشارت رئيس قسم "الكلى" استشارية كلى الأطفال الدكتورة عبير المالكي إلى أن الوحدة تقوم بعمل "الغسيل البيرتوني" لهذه الفئة بعد أن تم تجهيز الوحدة بتوفير المحاليل الطبية والفلاتر الخاصة بها، وتدريب طاقم التمريض وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وخبراتهم في هذا المجال.

وأكدت المالكي أن الغسيل يستخدم في حالة القصور الكلوي المزمن، كما يساعد المواليد في حالات الأمراض "الاستقلابية" الحادّة، وتوفير خدمة الغسيل الدموي الحادّ والمستمرّ الخاص بحالات العناية المركزة.

وقالت: تم تطوير الخدمة من خلال التعاون بين أقسام الجراحة لتركيب الأنابيب الخاصة بالغسيل والعناية بها، كما سيتم تدريب الأمهات على كيفية استخدام الجهاز في المنزل، وتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بالجهاز لخدمة المستفيدين، مضيفة أن الطاقة الاستيعابية قد تصل إلى 16 سريرًا.

من جانبه أكّد مدير المستشفى الدكتور أحمد الغامدي أهمية هذه الخدمة التي دخلت إلى منظومة العمل، لافتًا إلى أن المستشفى يعكف حاليًّا على تطوير جميع الخدمات المقدمة للمراجعين وتطوير بيئة العمل بها والدعم المستمر وتذليل العقبات في جميع الأقسام.

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"أطفال الطائف" يستحدث وحدة "كلى" لعلاج "صغار السن"
سبق

لرفع معاناة "صغار السن" المصابين بفشل كلوي، قرر مستشفى الأطفال بالطائف استحداث وحدة الغسيل الكلوي لخدمة طفلين في المرحلة الأولى يحتاجون إلى هذا النوع من الغسيل.

وأشارت رئيس قسم "الكلى" استشارية كلى الأطفال الدكتورة عبير المالكي إلى أن الوحدة تقوم بعمل "الغسيل البيرتوني" لهذه الفئة بعد أن تم تجهيز الوحدة بتوفير المحاليل الطبية والفلاتر الخاصة بها، وتدريب طاقم التمريض وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وخبراتهم في هذا المجال.

وأكدت المالكي أن الغسيل يستخدم في حالة القصور الكلوي المزمن، كما يساعد المواليد في حالات الأمراض "الاستقلابية" الحادّة، وتوفير خدمة الغسيل الدموي الحادّ والمستمرّ الخاص بحالات العناية المركزة.

وقالت: تم تطوير الخدمة من خلال التعاون بين أقسام الجراحة لتركيب الأنابيب الخاصة بالغسيل والعناية بها، كما سيتم تدريب الأمهات على كيفية استخدام الجهاز في المنزل، وتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بالجهاز لخدمة المستفيدين، مضيفة أن الطاقة الاستيعابية قد تصل إلى 16 سريرًا.

من جانبه أكّد مدير المستشفى الدكتور أحمد الغامدي أهمية هذه الخدمة التي دخلت إلى منظومة العمل، لافتًا إلى أن المستشفى يعكف حاليًّا على تطوير جميع الخدمات المقدمة للمراجعين وتطوير بيئة العمل بها والدعم المستمر وتذليل العقبات في جميع الأقسام.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
01:07 PM

"أطفال الطائف" يستحدث وحدة "كلى" لعلاج "صغار السن"

لرفع معاناة هذه الفئة السنية المصابين بالفشل الكلوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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لرفع معاناة "صغار السن" المصابين بفشل كلوي، قرر مستشفى الأطفال بالطائف استحداث وحدة الغسيل الكلوي لخدمة طفلين في المرحلة الأولى يحتاجون إلى هذا النوع من الغسيل.

وأشارت رئيس قسم "الكلى" استشارية كلى الأطفال الدكتورة عبير المالكي إلى أن الوحدة تقوم بعمل "الغسيل البيرتوني" لهذه الفئة بعد أن تم تجهيز الوحدة بتوفير المحاليل الطبية والفلاتر الخاصة بها، وتدريب طاقم التمريض وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وخبراتهم في هذا المجال.

وأكدت المالكي أن الغسيل يستخدم في حالة القصور الكلوي المزمن، كما يساعد المواليد في حالات الأمراض "الاستقلابية" الحادّة، وتوفير خدمة الغسيل الدموي الحادّ والمستمرّ الخاص بحالات العناية المركزة.

وقالت: تم تطوير الخدمة من خلال التعاون بين أقسام الجراحة لتركيب الأنابيب الخاصة بالغسيل والعناية بها، كما سيتم تدريب الأمهات على كيفية استخدام الجهاز في المنزل، وتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بالجهاز لخدمة المستفيدين، مضيفة أن الطاقة الاستيعابية قد تصل إلى 16 سريرًا.

من جانبه أكّد مدير المستشفى الدكتور أحمد الغامدي أهمية هذه الخدمة التي دخلت إلى منظومة العمل، لافتًا إلى أن المستشفى يعكف حاليًّا على تطوير جميع الخدمات المقدمة للمراجعين وتطوير بيئة العمل بها والدعم المستمر وتذليل العقبات في جميع الأقسام.

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