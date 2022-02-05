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47 بينهم 24 قتيلًا.. ارتفاع عدد ضحايا الكوكايين المغشوش في الأرجنتين

23 لا زالوا بالمستشفيات.. والشرطة توقف 13 مشتبهًا به في العملية

وصل عدد ضحايا الكوكايين المغشوش في الأرجنتين إلى 47 شخصًا بينهم 24 قتيلًا، فيما لا يزال 23 شخصًا آخرون في المستشفى في منطقة بوينس أيريس؛ بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم السبت.

وقالت الوزارة: إن شخصًا أدخل المستشفى من بين من تعاطوا الكوكايين المغشوش، توفي لاحقًا بسبب نقص في وظائف الجهاز التنفسي، فيما كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 23 شخصًا للسبب نفسه.

وأشار المصدر نفسه إلى أن 8 مرضى لا يزالون موصولين إلى أجهزة تنفس؛ وفقًا لما ذكرته فرانس برس.

واستهلك الضحايا جرعات من الكوكايين كانوا قد اشتروها من نقطة بيع في ضاحية "لوما إيرموسا"، على بعد 40 كيلومترًا من وسط العاصمة بوينس آيرس.

وتم إيقاف 13 شخصًا خلال عمليات متفرقة للشرطة منذ بدء هذه الأزمة، وسيتم استجوابهم من قبل قضاة في إطار تحقيق حول مصدر الكوكايين القاتل، على ما أفادت مصادر قضائية أوردتها وكالة "تيلام" العامة للأنباء.

وبين الموقوفين زعيمٌ معروف لشبكة محلية للاتجار بالمخدرات في شمال غربي العاصمة الأرجنتينية يلقب "إل بايسا"، أي "الفلاح"، غير أنه لم يتأكد حتى الآن أي رابط بين المشتبه فيه هذا والكوكايين المغشوش.

ولم تحدد بعد المادة التي مزجت بالكوكايين في المختبر، لكن السلطات تظن أنها أحد مشتقات مادة أفيونية.

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47 بينهم 24 قتيلًا.. ارتفاع عدد ضحايا الكوكايين المغشوش في الأرجنتين
سبق

وصل عدد ضحايا الكوكايين المغشوش في الأرجنتين إلى 47 شخصًا بينهم 24 قتيلًا، فيما لا يزال 23 شخصًا آخرون في المستشفى في منطقة بوينس أيريس؛ بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم السبت.

وقالت الوزارة: إن شخصًا أدخل المستشفى من بين من تعاطوا الكوكايين المغشوش، توفي لاحقًا بسبب نقص في وظائف الجهاز التنفسي، فيما كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 23 شخصًا للسبب نفسه.

وأشار المصدر نفسه إلى أن 8 مرضى لا يزالون موصولين إلى أجهزة تنفس؛ وفقًا لما ذكرته فرانس برس.

واستهلك الضحايا جرعات من الكوكايين كانوا قد اشتروها من نقطة بيع في ضاحية "لوما إيرموسا"، على بعد 40 كيلومترًا من وسط العاصمة بوينس آيرس.

وتم إيقاف 13 شخصًا خلال عمليات متفرقة للشرطة منذ بدء هذه الأزمة، وسيتم استجوابهم من قبل قضاة في إطار تحقيق حول مصدر الكوكايين القاتل، على ما أفادت مصادر قضائية أوردتها وكالة "تيلام" العامة للأنباء.

وبين الموقوفين زعيمٌ معروف لشبكة محلية للاتجار بالمخدرات في شمال غربي العاصمة الأرجنتينية يلقب "إل بايسا"، أي "الفلاح"، غير أنه لم يتأكد حتى الآن أي رابط بين المشتبه فيه هذا والكوكايين المغشوش.

ولم تحدد بعد المادة التي مزجت بالكوكايين في المختبر، لكن السلطات تظن أنها أحد مشتقات مادة أفيونية.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
11:56 AM

47 بينهم 24 قتيلًا.. ارتفاع عدد ضحايا الكوكايين المغشوش في الأرجنتين

23 لا زالوا بالمستشفيات.. والشرطة توقف 13 مشتبهًا به في العملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل عدد ضحايا الكوكايين المغشوش في الأرجنتين إلى 47 شخصًا بينهم 24 قتيلًا، فيما لا يزال 23 شخصًا آخرون في المستشفى في منطقة بوينس أيريس؛ بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم السبت.

وقالت الوزارة: إن شخصًا أدخل المستشفى من بين من تعاطوا الكوكايين المغشوش، توفي لاحقًا بسبب نقص في وظائف الجهاز التنفسي، فيما كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 23 شخصًا للسبب نفسه.

وأشار المصدر نفسه إلى أن 8 مرضى لا يزالون موصولين إلى أجهزة تنفس؛ وفقًا لما ذكرته فرانس برس.

واستهلك الضحايا جرعات من الكوكايين كانوا قد اشتروها من نقطة بيع في ضاحية "لوما إيرموسا"، على بعد 40 كيلومترًا من وسط العاصمة بوينس آيرس.

وتم إيقاف 13 شخصًا خلال عمليات متفرقة للشرطة منذ بدء هذه الأزمة، وسيتم استجوابهم من قبل قضاة في إطار تحقيق حول مصدر الكوكايين القاتل، على ما أفادت مصادر قضائية أوردتها وكالة "تيلام" العامة للأنباء.

وبين الموقوفين زعيمٌ معروف لشبكة محلية للاتجار بالمخدرات في شمال غربي العاصمة الأرجنتينية يلقب "إل بايسا"، أي "الفلاح"، غير أنه لم يتأكد حتى الآن أي رابط بين المشتبه فيه هذا والكوكايين المغشوش.

ولم تحدد بعد المادة التي مزجت بالكوكايين في المختبر، لكن السلطات تظن أنها أحد مشتقات مادة أفيونية.

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