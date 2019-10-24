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"بخاري": 2088 مواطناً تم إجلاؤهم من لبنان منذُ اندلاع الاحتجاجات

السفارة السعودية في لبنان تجدد نداءها للمواطنين بسرعة التواصل معها

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري: إن‎ عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مُنذُ اندلاع الاحتجاجات في لبنان في السابع عشر من أكتوبر الحالي بلغ 2088، وفقًا لخطة إدارة الطوارئ والأزمات، وذلك على عدد من شركات الطيران إلى القاهرة وعمان والكويت ومناطق سعودية.

وأضاف "بخاري" أن العمل جار على حصر الطلاب السعوديين الذين يدرسون على حسابهم الخاص في لبنان؛ حيث وصل العدد ما بين ٢٢٠ إلى ٢٥٠ طالبًا، إضافة إلى ١٠ طلاب آخرين يدرسون على حساب وزارة التعليم.

وجددت السفارة السعودية في لبنان نداءها لجميع السعوديين الذين لم يغادروا المناطق اللبنانية حتى الآن؛ بسرعة الاستجابة ومراجعة السفارة والتواصل معها عاجلاً؛ لاستكمال عمليات الإجلاء استعداداً لمغادتهم، وذلك لضمان سلامتهم، مشيرة إلى أنها قدمت كل سبل الراحة للمواطنين الراغبين في العودة من حيث السكن والإعاشة والطيران.

يأتي ذلك في أعقاب أحداث المظاهرات التي عمت المدن اللبنانية، ونجم عنها إغلاق الشوارع، وتكسير واجهات المحلات، وفوضى عارمة.

احتجاجات لبنان احتجاجات في بيروت السفارة السعودية في بيروت السفير السعودي بالجمهورية اللبنانية وليد بخاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بخاري": 2088 مواطناً تم إجلاؤهم من لبنان منذُ اندلاع الاحتجاجات
سبق

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري: إن‎ عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مُنذُ اندلاع الاحتجاجات في لبنان في السابع عشر من أكتوبر الحالي بلغ 2088، وفقًا لخطة إدارة الطوارئ والأزمات، وذلك على عدد من شركات الطيران إلى القاهرة وعمان والكويت ومناطق سعودية.

وأضاف "بخاري" أن العمل جار على حصر الطلاب السعوديين الذين يدرسون على حسابهم الخاص في لبنان؛ حيث وصل العدد ما بين ٢٢٠ إلى ٢٥٠ طالبًا، إضافة إلى ١٠ طلاب آخرين يدرسون على حساب وزارة التعليم.

وجددت السفارة السعودية في لبنان نداءها لجميع السعوديين الذين لم يغادروا المناطق اللبنانية حتى الآن؛ بسرعة الاستجابة ومراجعة السفارة والتواصل معها عاجلاً؛ لاستكمال عمليات الإجلاء استعداداً لمغادتهم، وذلك لضمان سلامتهم، مشيرة إلى أنها قدمت كل سبل الراحة للمواطنين الراغبين في العودة من حيث السكن والإعاشة والطيران.

يأتي ذلك في أعقاب أحداث المظاهرات التي عمت المدن اللبنانية، ونجم عنها إغلاق الشوارع، وتكسير واجهات المحلات، وفوضى عارمة.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
09:20 PM

"بخاري": 2088 مواطناً تم إجلاؤهم من لبنان منذُ اندلاع الاحتجاجات

السفارة السعودية في لبنان تجدد نداءها للمواطنين بسرعة التواصل معها

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عبدالله الراجحي - جدة
6
1,911

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري: إن‎ عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مُنذُ اندلاع الاحتجاجات في لبنان في السابع عشر من أكتوبر الحالي بلغ 2088، وفقًا لخطة إدارة الطوارئ والأزمات، وذلك على عدد من شركات الطيران إلى القاهرة وعمان والكويت ومناطق سعودية.

وأضاف "بخاري" أن العمل جار على حصر الطلاب السعوديين الذين يدرسون على حسابهم الخاص في لبنان؛ حيث وصل العدد ما بين ٢٢٠ إلى ٢٥٠ طالبًا، إضافة إلى ١٠ طلاب آخرين يدرسون على حساب وزارة التعليم.

وجددت السفارة السعودية في لبنان نداءها لجميع السعوديين الذين لم يغادروا المناطق اللبنانية حتى الآن؛ بسرعة الاستجابة ومراجعة السفارة والتواصل معها عاجلاً؛ لاستكمال عمليات الإجلاء استعداداً لمغادتهم، وذلك لضمان سلامتهم، مشيرة إلى أنها قدمت كل سبل الراحة للمواطنين الراغبين في العودة من حيث السكن والإعاشة والطيران.

يأتي ذلك في أعقاب أحداث المظاهرات التي عمت المدن اللبنانية، ونجم عنها إغلاق الشوارع، وتكسير واجهات المحلات، وفوضى عارمة.

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