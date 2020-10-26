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بعد إصابتها بالشلل.. "ميقاتي" يأمل في استئناف اجتماعات الحكومة اللبنانية قريباً

"عون" دعا إلى بدئها سريعاً للتوصل لاتفاق مع "النقد الدولي"

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، عن أمله في استئناف اجتماعات مجلس الوزراء قريباً، بعد أن أصيبت الحكومة بالشلل؛ جراء خلافات حول التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي.

وفي مؤتمر بمقر الحكومة، قال "ميقاتي": "إننا نتطلع إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمليات الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة"، وفقاً لـ"رويترز".

في غضون ذلك، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، مجلس الوزراء لاستئناف الاجتماعات سريعاً؛ بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأكد "عون" على استقلالية القضاء في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وضرورة عدم تدخل السياسيين.

ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر الجاري؛ انتظاراً لحل الأزمة التي تفجّرت بسبب رئيس فريق التحقيق القاضي طارق بيطار، الذي تتهمه مليشيا حزب الله وبعض حلفائها بالتحيز، وتطالب بإبعاده عن التحقيق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد إصابتها بالشلل.. "ميقاتي" يأمل في استئناف اجتماعات الحكومة اللبنانية قريباً
سبق

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، عن أمله في استئناف اجتماعات مجلس الوزراء قريباً، بعد أن أصيبت الحكومة بالشلل؛ جراء خلافات حول التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي.

وفي مؤتمر بمقر الحكومة، قال "ميقاتي": "إننا نتطلع إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمليات الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة"، وفقاً لـ"رويترز".

في غضون ذلك، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، مجلس الوزراء لاستئناف الاجتماعات سريعاً؛ بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأكد "عون" على استقلالية القضاء في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وضرورة عدم تدخل السياسيين.

ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر الجاري؛ انتظاراً لحل الأزمة التي تفجّرت بسبب رئيس فريق التحقيق القاضي طارق بيطار، الذي تتهمه مليشيا حزب الله وبعض حلفائها بالتحيز، وتطالب بإبعاده عن التحقيق.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
04:21 PM

بعد إصابتها بالشلل.. "ميقاتي" يأمل في استئناف اجتماعات الحكومة اللبنانية قريباً

"عون" دعا إلى بدئها سريعاً للتوصل لاتفاق مع "النقد الدولي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، عن أمله في استئناف اجتماعات مجلس الوزراء قريباً، بعد أن أصيبت الحكومة بالشلل؛ جراء خلافات حول التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي.

وفي مؤتمر بمقر الحكومة، قال "ميقاتي": "إننا نتطلع إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمليات الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة"، وفقاً لـ"رويترز".

في غضون ذلك، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، مجلس الوزراء لاستئناف الاجتماعات سريعاً؛ بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأكد "عون" على استقلالية القضاء في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وضرورة عدم تدخل السياسيين.

ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر الجاري؛ انتظاراً لحل الأزمة التي تفجّرت بسبب رئيس فريق التحقيق القاضي طارق بيطار، الذي تتهمه مليشيا حزب الله وبعض حلفائها بالتحيز، وتطالب بإبعاده عن التحقيق.

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