في معسكر الإمارات.. الاتحاد يخسر مواجهة الوحدة بثلاثية

بثلاثة أهداف مقابل هدف خسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السعودي، مواجهته الودية أمام نظيره الوحدة الإماراتي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس بمعسكر الفريق في دبي.



وتقدم الوحدة الإماراتي بهدف، ثم أدرك الاتحاد التعادل عن طريق أحمد باحسين، وقبل نهاية الشوط الأول سجل الوحدة هدفه الثاني.



وفي الشوط الثاني عزز الوحدة تقدمه بهدف ثالث، لتنتهي المباراة "3-1".



وقرر مدرب الاتحاد "كوزمين" إجراء مران استرجاعي، غدًا الجمعة، على أن يخوض يوم السبت آخر ودية في معسكر دبي أمام الجزيرة.