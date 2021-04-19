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كورونا في الولايات المتحدة.. 694 وفاة و60947 إصابة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 60,947 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و694 وفاة.
وأوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 31,444,706 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 563,980 حالة وفاة.

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كورونا في الولايات المتحدة.. 694 وفاة و60947 إصابة جديدة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 60,947 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و694 وفاة.
وأوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 31,444,706 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 563,980 حالة وفاة.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
10:13 AM

كورونا في الولايات المتحدة.. 694 وفاة و60947 إصابة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 60,947 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و694 وفاة.
وأوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 31,444,706 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 563,980 حالة وفاة.

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