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لماذا رفض ولي العهد شعارات قمة العشرين التي صمّمتها وكالات عالمية؟!

سعياً لتقديم شعارات سعودية التصميم ولدعم شباب المملكة

رفض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شعارات قمة مجموعة العشرين (G20) التي صمّمتها أفضل الوكالات العالمية سعياً لتقديم شعارات سعودية التصميم ولدعم الشباب السعودي.

وكشف فهد تونسي؛ مستشار بالديوان الملكي، أن ولي العهد رفض الشعارات التي صمّمتها أفضل الوكالات العالمية رغم أنه لم يكن هناك الوقت الكافي إلا أنه لم يتراجع عن قراره.

وتابع تونسي؛ في حديث مع وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن الاختيار وقع على تصميم سعودي من أعمال المصمّم السعودي محمد الحواس (28 عاماً) الذي صمّم شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وقال "أمر يستدعي الكثير من الفخر لنا كسعوديين".

وقالت الوكالة الأمريكية إن الاهتمام بأدق التفاصيل من أعلى المستويات يعكس مدى أهمية الحدث بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي ترحب بقادة أكبر اقتصادات العالم حيث سيصل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وشخصيات رفيعة المستوى إلى العاصمة السعودية الرياض، غداً السبت، لحضور أول اجتماعٍ وزاري في قمة العشرين، قبل أن تتوَّج الأحداث بقمة الزعماء في نوفمبر المقبل.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لماذا رفض ولي العهد شعارات قمة العشرين التي صمّمتها وكالات عالمية؟!
سبق

رفض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شعارات قمة مجموعة العشرين (G20) التي صمّمتها أفضل الوكالات العالمية سعياً لتقديم شعارات سعودية التصميم ولدعم الشباب السعودي.

وكشف فهد تونسي؛ مستشار بالديوان الملكي، أن ولي العهد رفض الشعارات التي صمّمتها أفضل الوكالات العالمية رغم أنه لم يكن هناك الوقت الكافي إلا أنه لم يتراجع عن قراره.

وتابع تونسي؛ في حديث مع وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن الاختيار وقع على تصميم سعودي من أعمال المصمّم السعودي محمد الحواس (28 عاماً) الذي صمّم شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وقال "أمر يستدعي الكثير من الفخر لنا كسعوديين".

وقالت الوكالة الأمريكية إن الاهتمام بأدق التفاصيل من أعلى المستويات يعكس مدى أهمية الحدث بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي ترحب بقادة أكبر اقتصادات العالم حيث سيصل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وشخصيات رفيعة المستوى إلى العاصمة السعودية الرياض، غداً السبت، لحضور أول اجتماعٍ وزاري في قمة العشرين، قبل أن تتوَّج الأحداث بقمة الزعماء في نوفمبر المقبل.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
02:21 PM

لماذا رفض ولي العهد شعارات قمة العشرين التي صمّمتها وكالات عالمية؟!

سعياً لتقديم شعارات سعودية التصميم ولدعم شباب المملكة

A A A
خالد علي - الرياض
2
4,686

رفض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شعارات قمة مجموعة العشرين (G20) التي صمّمتها أفضل الوكالات العالمية سعياً لتقديم شعارات سعودية التصميم ولدعم الشباب السعودي.

وكشف فهد تونسي؛ مستشار بالديوان الملكي، أن ولي العهد رفض الشعارات التي صمّمتها أفضل الوكالات العالمية رغم أنه لم يكن هناك الوقت الكافي إلا أنه لم يتراجع عن قراره.

وتابع تونسي؛ في حديث مع وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن الاختيار وقع على تصميم سعودي من أعمال المصمّم السعودي محمد الحواس (28 عاماً) الذي صمّم شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وقال "أمر يستدعي الكثير من الفخر لنا كسعوديين".

وقالت الوكالة الأمريكية إن الاهتمام بأدق التفاصيل من أعلى المستويات يعكس مدى أهمية الحدث بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي ترحب بقادة أكبر اقتصادات العالم حيث سيصل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وشخصيات رفيعة المستوى إلى العاصمة السعودية الرياض، غداً السبت، لحضور أول اجتماعٍ وزاري في قمة العشرين، قبل أن تتوَّج الأحداث بقمة الزعماء في نوفمبر المقبل.

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