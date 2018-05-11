الحقيل يضع حدًا لقضية العيوب الخفية بالمباني

إنفاذًا لتوجيهات القيادة باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع حدوث أي تعارض في المصالح

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ التدابيرالكفيلة بمنع حدوث أي تعارض في المصالح، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها؛ وضع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد الحقيل حدًا لقضية تلك العيوب بإصداره قرارًا يلزم المقاولين بتطبيق هذا النوع من التأمين، على أن تكون مدة الضمان عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي، بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.

وسبق صدور القرار قيام الحقيل بتحديد نطاق التطبيق ، من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان ؛ بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، وبناءً على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي.

ويسهم القرار الجديد في الحد من "شكاوى البيوت المغشوشة" بتوفير الحماية لحقوق المُؤمَّن لهم عن أي عيب بالأعمال الإنشائية، والذي يضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى نتيجة وجود قصور في تصميمه أو المواد المستخدمة في البناء أو فحص التربة أو الإنشاء. وبموجب التأمين الإلزامي الجديد سيكون على شركة التأمين في حال اكتشاف أي عيوب خفية بالمباني تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات الموضحة في جدول وثيقة التأمين.

وسيتم تطبيق القرار تدريجيًا على أربع مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من تاريخ صدور القرار حتى نهاية شهرذي الحجة من هذا العام 1441هـ، لتشمل المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمّعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية ، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقلّ من 23 مترًا، المباني عالية الخطورة.

أما المرحلة الثانية فتبدأ من نهاية المرحلة الأولى حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442هـ، وتطبق خلالها الإجراءات, بالإضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلةالأولى، على مباني

التجمّعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، ومراكز الرعاية الصحية، والشقق الفندقية المفروشة ، والنُّزل، والمباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية ، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443هـ، وتطبق الإجراءات خلالها

بالإضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية ، على المباني التالية : مباني الأعمال (المطارات ، والبنوك ، ومحطات التلفزيون، والبريد)، لتبدأ بعدها المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444هـ،

وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث، على جميع أنواع المباني.

يُذكر أن تنفيذ قرار إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية سيتم على كل أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، على أن يتم تطبيقه على بقية مدن المملكة، وذلك بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.