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الأردن: 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الأردن 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4779 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ8 أردنيين قادمين من الخارج، و231 حالة محلية، مشيرًا إلى تسجيل 172 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2831 حالة

فيروس كورونا الجديد

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الأردن: 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الأردن 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4779 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ8 أردنيين قادمين من الخارج، و231 حالة محلية، مشيرًا إلى تسجيل 172 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2831 حالة

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
06:46 PM

الأردن: 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الأردن 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4779 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ8 أردنيين قادمين من الخارج، و231 حالة محلية، مشيرًا إلى تسجيل 172 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2831 حالة

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