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"أسواق عبدالله العثيم" تواصل حجز مكانها ضمن أكبر 100 شركة بالشرق الأوسط

ضمن تصنيف مجلة "فوربس" العالمية وللعام الثالث على التوالي

يتواصل اختيار شركة أسواق عبدالله العثيم ضمن قائمة مجلة Forbes العالمية لأكبر 100 شركة بالشرق الأوسط للعام 2020، وذلك للعام الثالث على التوالي، في نسختها الصادرة عن شهر يونيو 2020، وجاء الاختيار بناءً على عدد من المعطيات، حيث رفعت Forbes تقديرها للقيمة السوقية للشركة إلى 2.2 مليار دولار، وقيمة الأصول إلى 1.3 مليار دولار، بعدما تجاوزت إيرادات الشركة عن العام السابق 2.2 مليار دولار، وجاءت الشركة في المرتبة 93 ضمن أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط، في منافسة مع العديد من الكيانات والشركات الصناعية والمالية والاقتصادية الكبرى في الشرق الأوسط، وفي المرتبة الثالثة ضمن قطاع التجزئة في السعودية، والوحيدة ضمن قطاع بيع تجزئة المواد الغذائية.

من جانبه، أكد عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أن الشركة تفخر بمواصلة اختيارها ضمن أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط من قبل Forbes العالمية، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل الواعد للشركة ومواصلة هذه النجاحات، حيث تحظى بمقومات نمو واعدة في ضوء ما تقدمه من خدمات متميزة لعملائها.

وأضاف: "استطاعت الشركة في الأعوام الثلاثة الأخيرة تحقيق معدلات عالية في نمو المبيعات والعملاء والانتشار في جميع مناطق المملكة بوصولها إلى 243 فرعاً حول المملكة، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية، لخدمة كل شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2020 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".

واغتنم عبدالعزيز العثيم هذه الفرصة لتوجيه الشكر والامتنان لفريق عمل الشركة على دوره المحوري في جميع الإنجازات التي نجحت في تحقيقها في الأعوام الأخيرة، وأعرب عن تطلعه إلى تضافر جهود فريق العمل لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن قوة فريق العمل وجهوده هو الركيزة الأساسية لنجاح أي شركة وتفوقها.

يشار إلى أن مجلة Forbes العالمية، تصدر بشكل شهري، وتعد أكثر القوائم شهرة في العالم، وتعنى في الدرجة الأولى بتوفير المعلومات المالية والاقتصادية للشركات، وبإحصاء ومراقبة نمو وإيرادات وأصول هذه الشركات حول العالم، بقوائم تصدرها بشكل دوري (شهرياً – سنوياً) وتمتلك فوربس 7 نسخ بلغات مختلفة منها نسخة عربية تصدر عن منطقة الشرق الأوسط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أسواق عبدالله العثيم" تواصل حجز مكانها ضمن أكبر 100 شركة بالشرق الأوسط
سبق

يتواصل اختيار شركة أسواق عبدالله العثيم ضمن قائمة مجلة Forbes العالمية لأكبر 100 شركة بالشرق الأوسط للعام 2020، وذلك للعام الثالث على التوالي، في نسختها الصادرة عن شهر يونيو 2020، وجاء الاختيار بناءً على عدد من المعطيات، حيث رفعت Forbes تقديرها للقيمة السوقية للشركة إلى 2.2 مليار دولار، وقيمة الأصول إلى 1.3 مليار دولار، بعدما تجاوزت إيرادات الشركة عن العام السابق 2.2 مليار دولار، وجاءت الشركة في المرتبة 93 ضمن أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط، في منافسة مع العديد من الكيانات والشركات الصناعية والمالية والاقتصادية الكبرى في الشرق الأوسط، وفي المرتبة الثالثة ضمن قطاع التجزئة في السعودية، والوحيدة ضمن قطاع بيع تجزئة المواد الغذائية.

من جانبه، أكد عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أن الشركة تفخر بمواصلة اختيارها ضمن أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط من قبل Forbes العالمية، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل الواعد للشركة ومواصلة هذه النجاحات، حيث تحظى بمقومات نمو واعدة في ضوء ما تقدمه من خدمات متميزة لعملائها.

وأضاف: "استطاعت الشركة في الأعوام الثلاثة الأخيرة تحقيق معدلات عالية في نمو المبيعات والعملاء والانتشار في جميع مناطق المملكة بوصولها إلى 243 فرعاً حول المملكة، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية، لخدمة كل شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2020 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".

واغتنم عبدالعزيز العثيم هذه الفرصة لتوجيه الشكر والامتنان لفريق عمل الشركة على دوره المحوري في جميع الإنجازات التي نجحت في تحقيقها في الأعوام الأخيرة، وأعرب عن تطلعه إلى تضافر جهود فريق العمل لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن قوة فريق العمل وجهوده هو الركيزة الأساسية لنجاح أي شركة وتفوقها.

يشار إلى أن مجلة Forbes العالمية، تصدر بشكل شهري، وتعد أكثر القوائم شهرة في العالم، وتعنى في الدرجة الأولى بتوفير المعلومات المالية والاقتصادية للشركات، وبإحصاء ومراقبة نمو وإيرادات وأصول هذه الشركات حول العالم، بقوائم تصدرها بشكل دوري (شهرياً – سنوياً) وتمتلك فوربس 7 نسخ بلغات مختلفة منها نسخة عربية تصدر عن منطقة الشرق الأوسط.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
06:43 PM

"أسواق عبدالله العثيم" تواصل حجز مكانها ضمن أكبر 100 شركة بالشرق الأوسط

ضمن تصنيف مجلة "فوربس" العالمية وللعام الثالث على التوالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتواصل اختيار شركة أسواق عبدالله العثيم ضمن قائمة مجلة Forbes العالمية لأكبر 100 شركة بالشرق الأوسط للعام 2020، وذلك للعام الثالث على التوالي، في نسختها الصادرة عن شهر يونيو 2020، وجاء الاختيار بناءً على عدد من المعطيات، حيث رفعت Forbes تقديرها للقيمة السوقية للشركة إلى 2.2 مليار دولار، وقيمة الأصول إلى 1.3 مليار دولار، بعدما تجاوزت إيرادات الشركة عن العام السابق 2.2 مليار دولار، وجاءت الشركة في المرتبة 93 ضمن أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط، في منافسة مع العديد من الكيانات والشركات الصناعية والمالية والاقتصادية الكبرى في الشرق الأوسط، وفي المرتبة الثالثة ضمن قطاع التجزئة في السعودية، والوحيدة ضمن قطاع بيع تجزئة المواد الغذائية.

من جانبه، أكد عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أن الشركة تفخر بمواصلة اختيارها ضمن أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط من قبل Forbes العالمية، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل الواعد للشركة ومواصلة هذه النجاحات، حيث تحظى بمقومات نمو واعدة في ضوء ما تقدمه من خدمات متميزة لعملائها.

وأضاف: "استطاعت الشركة في الأعوام الثلاثة الأخيرة تحقيق معدلات عالية في نمو المبيعات والعملاء والانتشار في جميع مناطق المملكة بوصولها إلى 243 فرعاً حول المملكة، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية، لخدمة كل شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2020 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".

واغتنم عبدالعزيز العثيم هذه الفرصة لتوجيه الشكر والامتنان لفريق عمل الشركة على دوره المحوري في جميع الإنجازات التي نجحت في تحقيقها في الأعوام الأخيرة، وأعرب عن تطلعه إلى تضافر جهود فريق العمل لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن قوة فريق العمل وجهوده هو الركيزة الأساسية لنجاح أي شركة وتفوقها.

يشار إلى أن مجلة Forbes العالمية، تصدر بشكل شهري، وتعد أكثر القوائم شهرة في العالم، وتعنى في الدرجة الأولى بتوفير المعلومات المالية والاقتصادية للشركات، وبإحصاء ومراقبة نمو وإيرادات وأصول هذه الشركات حول العالم، بقوائم تصدرها بشكل دوري (شهرياً – سنوياً) وتمتلك فوربس 7 نسخ بلغات مختلفة منها نسخة عربية تصدر عن منطقة الشرق الأوسط.

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