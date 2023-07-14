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الأكبر منذُ بدء الجائحة.. 453 حالة تعافٍ من كورونا بالطائف والإجمالي يصل لـ5632

سجلت 97 إصابة جديدة ووفاة واحدة

سجلت الطائف رقمّا مرتفعًا في عدد حالات التعافي، يعتبر هو الأكبر لها منذ بدء جائحة كورونا، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث سُجلت 453 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي 5632 حالة تعاف من فيروس كورونا، حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

ولا زالت تُسجل المحافظة أرقامًا يومية من حيث الإصابة بالفيروس، بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية انخفاضًا بـ97 إصابة جديدة، بإجمالي بلغ 8019 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية وما تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء.

في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 51 حالة وفاة، وفي المُقابل لا زال 2336 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأكبر منذُ بدء الجائحة.. 453 حالة تعافٍ من كورونا بالطائف والإجمالي يصل لـ5632
سبق

سجلت الطائف رقمّا مرتفعًا في عدد حالات التعافي، يعتبر هو الأكبر لها منذ بدء جائحة كورونا، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث سُجلت 453 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي 5632 حالة تعاف من فيروس كورونا، حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

ولا زالت تُسجل المحافظة أرقامًا يومية من حيث الإصابة بالفيروس، بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية انخفاضًا بـ97 إصابة جديدة، بإجمالي بلغ 8019 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية وما تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء.

في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 51 حالة وفاة، وفي المُقابل لا زال 2336 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
08:10 PM

الأكبر منذُ بدء الجائحة.. 453 حالة تعافٍ من كورونا بالطائف والإجمالي يصل لـ5632

سجلت 97 إصابة جديدة ووفاة واحدة

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فهد العتيبي - الطائف
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2,058

سجلت الطائف رقمّا مرتفعًا في عدد حالات التعافي، يعتبر هو الأكبر لها منذ بدء جائحة كورونا، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث سُجلت 453 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي 5632 حالة تعاف من فيروس كورونا، حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

ولا زالت تُسجل المحافظة أرقامًا يومية من حيث الإصابة بالفيروس، بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية انخفاضًا بـ97 إصابة جديدة، بإجمالي بلغ 8019 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية وما تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء.

في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 51 حالة وفاة، وفي المُقابل لا زال 2336 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

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