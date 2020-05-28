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الهند.. أكثر من 158 ألف إصابة بكورونا والوفيات تصل إلى 4531

خلال الــ24 ساعة ارتفعت الإصابات بالفيروس بأكثر من 6.5 ألف حالة

وصل عدد الإصابات بكورونا في الهند اليوم الخميس، إلى أكثر من 158 ألف حالة، وإجمالي الوفيات تجاوز الـ4500 حالة.

وخلال الــ24 ساعة الماضية ارتفعت الإصابات بالفيروس بأكثر من 6.5 ألف حالة، لتصل الحصيلة إلى 158333، بينما ارتفعت الوفيات بـ194حالة لتصل إلى 4531.

ووفق "روسيا اليوم" تشهد الهند انتشارًا متسارعًا للفيروس. وفي محاولة للحد من انتشار الفيروس، مددت السلطات الهندية في وقت سابق من مايو الجاري حالة الطوارئ والإغلاق التي بدأت في 25 مارس الماضي، ومن المقرر رفع الإغلاق في 31 مايو الجاري.

وكانت الحكومة الهندية قد قسمت البلاد إلى ألوان مختلفة منها الأحمر والبرتقالي والمناطق الخضراء حسب الوضع الوبائي، وتم السماح لوسائل النقل العام بالعمل في المناطق الخضراء؛ حيث معدل الإصابات منخفض.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند.. أكثر من 158 ألف إصابة بكورونا والوفيات تصل إلى 4531
سبق

وصل عدد الإصابات بكورونا في الهند اليوم الخميس، إلى أكثر من 158 ألف حالة، وإجمالي الوفيات تجاوز الـ4500 حالة.

وخلال الــ24 ساعة الماضية ارتفعت الإصابات بالفيروس بأكثر من 6.5 ألف حالة، لتصل الحصيلة إلى 158333، بينما ارتفعت الوفيات بـ194حالة لتصل إلى 4531.

ووفق "روسيا اليوم" تشهد الهند انتشارًا متسارعًا للفيروس. وفي محاولة للحد من انتشار الفيروس، مددت السلطات الهندية في وقت سابق من مايو الجاري حالة الطوارئ والإغلاق التي بدأت في 25 مارس الماضي، ومن المقرر رفع الإغلاق في 31 مايو الجاري.

وكانت الحكومة الهندية قد قسمت البلاد إلى ألوان مختلفة منها الأحمر والبرتقالي والمناطق الخضراء حسب الوضع الوبائي، وتم السماح لوسائل النقل العام بالعمل في المناطق الخضراء؛ حيث معدل الإصابات منخفض.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
08:46 AM

الهند.. أكثر من 158 ألف إصابة بكورونا والوفيات تصل إلى 4531

خلال الــ24 ساعة ارتفعت الإصابات بالفيروس بأكثر من 6.5 ألف حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل عدد الإصابات بكورونا في الهند اليوم الخميس، إلى أكثر من 158 ألف حالة، وإجمالي الوفيات تجاوز الـ4500 حالة.

وخلال الــ24 ساعة الماضية ارتفعت الإصابات بالفيروس بأكثر من 6.5 ألف حالة، لتصل الحصيلة إلى 158333، بينما ارتفعت الوفيات بـ194حالة لتصل إلى 4531.

ووفق "روسيا اليوم" تشهد الهند انتشارًا متسارعًا للفيروس. وفي محاولة للحد من انتشار الفيروس، مددت السلطات الهندية في وقت سابق من مايو الجاري حالة الطوارئ والإغلاق التي بدأت في 25 مارس الماضي، ومن المقرر رفع الإغلاق في 31 مايو الجاري.

وكانت الحكومة الهندية قد قسمت البلاد إلى ألوان مختلفة منها الأحمر والبرتقالي والمناطق الخضراء حسب الوضع الوبائي، وتم السماح لوسائل النقل العام بالعمل في المناطق الخضراء؛ حيث معدل الإصابات منخفض.

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