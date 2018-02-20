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برعاية "سبق".. إطلاق أكبر مشروع كوميدي في المملكة بمدينة جدة

تحت إشراف هيئة الترفيه

تستعد مؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والفعاليات، تحت إشراف هيئة الترفيه، وبرعاية إعلامية من "سبق"، لإطلاق أكبر مشروع كوميدي، والأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، على أرض مركز جدة للمنتديات والفعاليات "الحارثي"، لمدة أربعة أيام، ابتداءً من الخميس المقبل، 22 حتى 25 فبراير الحالي.

وأوضح مدير المشروع، محمد ياسر الترك لـ"سبق"، أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في المملكة، يشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا من العالم العربي، بإقامة عرضين يوميًا خلال الأربعة أيام, حيث يبدأ العرض الأول الساعة الثامنة مساء حتى التاسعة والنصف، ثم العرض الثاني من العاشرة والنصف حتى الثانية عشرة.

وأضاف: قررنا نحن فريق رؤية برئاسة المدير العام، خالد الذيابي، دخول سوق صناعة الترفيه، وإقامة مهرجانات ذات طابع مميز وجديد في المملكة العربية السعودية، لتنشيط السياحة الداخلية وفقًًا لرؤية المملكة 2030.

وكشف "الترك" أن هناك أربع سيارات تقدم كجوائز للحضور عبارة عن سحب يومي مع نشر اسم الفائز على شاشة "ستار أفنيو مول" بجدة، بالإضافة إلى جوائز أخرى من جوالات وأجهزة بلاي ستشين، تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال توزع للحضور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية "سبق".. إطلاق أكبر مشروع كوميدي في المملكة بمدينة جدة
سبق

تستعد مؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والفعاليات، تحت إشراف هيئة الترفيه، وبرعاية إعلامية من "سبق"، لإطلاق أكبر مشروع كوميدي، والأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، على أرض مركز جدة للمنتديات والفعاليات "الحارثي"، لمدة أربعة أيام، ابتداءً من الخميس المقبل، 22 حتى 25 فبراير الحالي.

وأوضح مدير المشروع، محمد ياسر الترك لـ"سبق"، أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في المملكة، يشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا من العالم العربي، بإقامة عرضين يوميًا خلال الأربعة أيام, حيث يبدأ العرض الأول الساعة الثامنة مساء حتى التاسعة والنصف، ثم العرض الثاني من العاشرة والنصف حتى الثانية عشرة.

وأضاف: قررنا نحن فريق رؤية برئاسة المدير العام، خالد الذيابي، دخول سوق صناعة الترفيه، وإقامة مهرجانات ذات طابع مميز وجديد في المملكة العربية السعودية، لتنشيط السياحة الداخلية وفقًًا لرؤية المملكة 2030.

وكشف "الترك" أن هناك أربع سيارات تقدم كجوائز للحضور عبارة عن سحب يومي مع نشر اسم الفائز على شاشة "ستار أفنيو مول" بجدة، بالإضافة إلى جوائز أخرى من جوالات وأجهزة بلاي ستشين، تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال توزع للحضور.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
07:23 PM

برعاية "سبق".. إطلاق أكبر مشروع كوميدي في المملكة بمدينة جدة

تحت إشراف هيئة الترفيه

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
11
7,755

تستعد مؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والفعاليات، تحت إشراف هيئة الترفيه، وبرعاية إعلامية من "سبق"، لإطلاق أكبر مشروع كوميدي، والأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، على أرض مركز جدة للمنتديات والفعاليات "الحارثي"، لمدة أربعة أيام، ابتداءً من الخميس المقبل، 22 حتى 25 فبراير الحالي.

وأوضح مدير المشروع، محمد ياسر الترك لـ"سبق"، أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في المملكة، يشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا من العالم العربي، بإقامة عرضين يوميًا خلال الأربعة أيام, حيث يبدأ العرض الأول الساعة الثامنة مساء حتى التاسعة والنصف، ثم العرض الثاني من العاشرة والنصف حتى الثانية عشرة.

وأضاف: قررنا نحن فريق رؤية برئاسة المدير العام، خالد الذيابي، دخول سوق صناعة الترفيه، وإقامة مهرجانات ذات طابع مميز وجديد في المملكة العربية السعودية، لتنشيط السياحة الداخلية وفقًًا لرؤية المملكة 2030.

وكشف "الترك" أن هناك أربع سيارات تقدم كجوائز للحضور عبارة عن سحب يومي مع نشر اسم الفائز على شاشة "ستار أفنيو مول" بجدة، بالإضافة إلى جوائز أخرى من جوالات وأجهزة بلاي ستشين، تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال توزع للحضور.

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