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"الغذاء والدواء" تُحذّر من استخدام كريم الكورتيزون الموضعي لتبييض البشرة

قالت الهيئة: ينتج عنه أعراض جانبية خطيرة مثل ضمور طبقة الجلد الخارجية

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام كريم الكورتيزون الموضعي لتبييض البشرة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لا يستخدم كريم الكورتيزون الموضعي لتبييض البشرة؛ لما قد يسببه من أعراض جانبية خطيرة من ضمور طبقة الجلد الخارجية، وظهور شعر سميك في الوجه والجسم، وكذلك حدوث أعراض خفيفة مثل حدوث التشققات الجلدية وتحسس الوجه.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تُحذّر من استخدام كريم الكورتيزون الموضعي لتبييض البشرة
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام كريم الكورتيزون الموضعي لتبييض البشرة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لا يستخدم كريم الكورتيزون الموضعي لتبييض البشرة؛ لما قد يسببه من أعراض جانبية خطيرة من ضمور طبقة الجلد الخارجية، وظهور شعر سميك في الوجه والجسم، وكذلك حدوث أعراض خفيفة مثل حدوث التشققات الجلدية وتحسس الوجه.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
08:32 AM

"الغذاء والدواء" تُحذّر من استخدام كريم الكورتيزون الموضعي لتبييض البشرة

قالت الهيئة: ينتج عنه أعراض جانبية خطيرة مثل ضمور طبقة الجلد الخارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام كريم الكورتيزون الموضعي لتبييض البشرة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لا يستخدم كريم الكورتيزون الموضعي لتبييض البشرة؛ لما قد يسببه من أعراض جانبية خطيرة من ضمور طبقة الجلد الخارجية، وظهور شعر سميك في الوجه والجسم، وكذلك حدوث أعراض خفيفة مثل حدوث التشققات الجلدية وتحسس الوجه.

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