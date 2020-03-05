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بريطانيا: ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ إلى 115 حالة

خطة لاحتواء المرض تشمل تحديد الإصابات وعزل المرضى والتتبّع للأشخاص

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في بريطانيا، إلى 115 حالة.

وأوضح كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا بروفيسور كريس ويتي، أثناء لقاء تنويري اليوم مع لجنة الشؤون الصحية والرعاية الاجتماعية البرلمانية؛ أن السلطات الصحية انتقلت إلى المرحلة الثانية من الخطة الرباعية الرسمية لاحتواء المرض؛ وهي مرحلة تأخير الانتشار التي تشمل في بداياتها تحديد حالات الإصابة، وعزل المرضى، وتتبع أي شخص كان على اتصال معهم.

وأضاف البروفيسور أنه مع مرور الوقت ربما يتم الانتقال إلى إجراءات أكثر تحديدًا على الصعيد الاجتماعي؛ مثل توجيه كبار السن أو الذين يعانون من أمراض أخرى بتجنب المناطق المزدحمة، ومحاولة تقليل المخاطر من الإصابة بقدر الإمكان.


يذكر أن خطة الحكومة البريطانية الرباعية لمواجهة المرض تبدأ من مرحلة "الاحتواء" التي تشمل مشاركة جميع المرافق الصحية في تحديد المصابين وعزلهم، ثم تنتقل الخطة إلى مرحلة "تأخير انتشار المرض" من خلال اتخاذ تدابير الوقاية على الصعيد الاجتماعي، وفي المرحلة الثالثة "مرحلة الأبحاث" يتم إجراء ومراجعة الأبحاث المتعلقة بالمرض في حال انتشاره بصورة أكبر لتحديد وسائل المكافحة المستقبلية.


وأخيراً في مرحلة التخفيف عندما يمر المرض بمراحل انتشار مختلفة، على سبيل المثال في حالة تأكيد اتساع رقعة انتقال الفيروس بين السكان؛ فإن طبيعة الاستجابة ونطاقها سيتغيران؛ حيث سيكون التركيز الرئيسي على توفير الخدمات الأساسية، ومساعدة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في الوصول إلى العلاج المناسب.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ إلى 115 حالة
سبق

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في بريطانيا، إلى 115 حالة.

وأوضح كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا بروفيسور كريس ويتي، أثناء لقاء تنويري اليوم مع لجنة الشؤون الصحية والرعاية الاجتماعية البرلمانية؛ أن السلطات الصحية انتقلت إلى المرحلة الثانية من الخطة الرباعية الرسمية لاحتواء المرض؛ وهي مرحلة تأخير الانتشار التي تشمل في بداياتها تحديد حالات الإصابة، وعزل المرضى، وتتبع أي شخص كان على اتصال معهم.

وأضاف البروفيسور أنه مع مرور الوقت ربما يتم الانتقال إلى إجراءات أكثر تحديدًا على الصعيد الاجتماعي؛ مثل توجيه كبار السن أو الذين يعانون من أمراض أخرى بتجنب المناطق المزدحمة، ومحاولة تقليل المخاطر من الإصابة بقدر الإمكان.


يذكر أن خطة الحكومة البريطانية الرباعية لمواجهة المرض تبدأ من مرحلة "الاحتواء" التي تشمل مشاركة جميع المرافق الصحية في تحديد المصابين وعزلهم، ثم تنتقل الخطة إلى مرحلة "تأخير انتشار المرض" من خلال اتخاذ تدابير الوقاية على الصعيد الاجتماعي، وفي المرحلة الثالثة "مرحلة الأبحاث" يتم إجراء ومراجعة الأبحاث المتعلقة بالمرض في حال انتشاره بصورة أكبر لتحديد وسائل المكافحة المستقبلية.


وأخيراً في مرحلة التخفيف عندما يمر المرض بمراحل انتشار مختلفة، على سبيل المثال في حالة تأكيد اتساع رقعة انتقال الفيروس بين السكان؛ فإن طبيعة الاستجابة ونطاقها سيتغيران؛ حيث سيكون التركيز الرئيسي على توفير الخدمات الأساسية، ومساعدة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في الوصول إلى العلاج المناسب.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
07:47 PM

بريطانيا: ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ إلى 115 حالة

خطة لاحتواء المرض تشمل تحديد الإصابات وعزل المرضى والتتبّع للأشخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في بريطانيا، إلى 115 حالة.

وأوضح كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا بروفيسور كريس ويتي، أثناء لقاء تنويري اليوم مع لجنة الشؤون الصحية والرعاية الاجتماعية البرلمانية؛ أن السلطات الصحية انتقلت إلى المرحلة الثانية من الخطة الرباعية الرسمية لاحتواء المرض؛ وهي مرحلة تأخير الانتشار التي تشمل في بداياتها تحديد حالات الإصابة، وعزل المرضى، وتتبع أي شخص كان على اتصال معهم.

وأضاف البروفيسور أنه مع مرور الوقت ربما يتم الانتقال إلى إجراءات أكثر تحديدًا على الصعيد الاجتماعي؛ مثل توجيه كبار السن أو الذين يعانون من أمراض أخرى بتجنب المناطق المزدحمة، ومحاولة تقليل المخاطر من الإصابة بقدر الإمكان.


يذكر أن خطة الحكومة البريطانية الرباعية لمواجهة المرض تبدأ من مرحلة "الاحتواء" التي تشمل مشاركة جميع المرافق الصحية في تحديد المصابين وعزلهم، ثم تنتقل الخطة إلى مرحلة "تأخير انتشار المرض" من خلال اتخاذ تدابير الوقاية على الصعيد الاجتماعي، وفي المرحلة الثالثة "مرحلة الأبحاث" يتم إجراء ومراجعة الأبحاث المتعلقة بالمرض في حال انتشاره بصورة أكبر لتحديد وسائل المكافحة المستقبلية.


وأخيراً في مرحلة التخفيف عندما يمر المرض بمراحل انتشار مختلفة، على سبيل المثال في حالة تأكيد اتساع رقعة انتقال الفيروس بين السكان؛ فإن طبيعة الاستجابة ونطاقها سيتغيران؛ حيث سيكون التركيز الرئيسي على توفير الخدمات الأساسية، ومساعدة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في الوصول إلى العلاج المناسب.

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