بينهم حافظة عمرها 9 سنوات.. 17 خاتماً وخاتمة للقرآن بجمعية الجبيل

من مختلف الأعمار والأميين وأصحاب الهمم وتأهيل وتخريج معلمين ومعلمات جدد

بلغ عدد الحافظين لكتاب الله تعالى بمحافظة الجبيل للعام الحالي 117 حافظاً وحافظة، من بينهم أصغر حافظة عمرها 9 سنوات، وأكبر حافظة عمرها 63 سنة.

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الجبر بأن الجمعية قدمت خلال مسيرتها 702 حافظ وحافظة لكتاب الله من مختلف الأعمار والحافظ والأمي وأصحاب الهمم، فضلاً عن تأهيل وتخريج معلمين ومعلمات جدد

وأشار "الجبر" إلى أن فترة الحجر بسبب جائحة كورونا لم تكن عائقاً ولله الحمد في تنفيذ الخطة التعليمية والتي تم الاستمرار بها عبر التعليم عن بعد باستخدام برنامج الزووم ومقارئ الجمعية الإلكترونية، حيث مكّنت من تحويل الحلق القرآنية في المساجد والمدارس النسائية إلى فصول وحِلق قرآنية افتراضية تعمل عن بعد لجميع المستويات بدءاً من رياض الأطفال إلى حِلق الأمهات من اليوم التالي بعد تعليق الدراسة بالمساجد والمدارس، بالإضافة إلى عمل الإدارة عن بعد بالاختبارات وإصدار الشهادات إلكترونياً.

وأكد أن الجمعية أصبحت صمام أمان حقيقياً يحفظ الأسرة ويعزز قيم الانتماء والولاء للوطن لديهم، ويحميهم من الغلو والتطرف، كما حملت على عاتقها تعليم القرآن الكريم في ظل الرعاية والدعم التي تتلقاها الجمعية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقها الله في رعاية الناشئة واستغلال أوقاتهم.

ونوّه "الجبر" بجهود منسوبي الجمعية وشكر فيها المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور على تضافر الجهود وتحقيق هذه الثمار المباركة والسير على الخطة الاستراتيجية.