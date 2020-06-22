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كوريا الجنوبية: 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة

مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفًا و438 إصابة

أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم، أنه تم اكتشاف 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفًا و438 إصابة.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة 20 حالة منذ 26 مايو الماضي عندما سجل العدد 19 حالة.

ويرجع انخفاض العدد جزئيًّا إلى تراجع عدد الفحوصات اليومية في عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث انخفض عدد الفحوصات اليومية من 12838 فحصًا في يوم الجمعة إلى 5562 حالة في يوم السبت و5603 حالات في يوم الأحد على التوالي.

ومن جانب آخر، استقر عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 280 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة
سبق

أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم، أنه تم اكتشاف 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفًا و438 إصابة.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة 20 حالة منذ 26 مايو الماضي عندما سجل العدد 19 حالة.

ويرجع انخفاض العدد جزئيًّا إلى تراجع عدد الفحوصات اليومية في عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث انخفض عدد الفحوصات اليومية من 12838 فحصًا في يوم الجمعة إلى 5562 حالة في يوم السبت و5603 حالات في يوم الأحد على التوالي.

ومن جانب آخر، استقر عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 280 حالة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
08:24 AM

كوريا الجنوبية: 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة

مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفًا و438 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم، أنه تم اكتشاف 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفًا و438 إصابة.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة 20 حالة منذ 26 مايو الماضي عندما سجل العدد 19 حالة.

ويرجع انخفاض العدد جزئيًّا إلى تراجع عدد الفحوصات اليومية في عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث انخفض عدد الفحوصات اليومية من 12838 فحصًا في يوم الجمعة إلى 5562 حالة في يوم السبت و5603 حالات في يوم الأحد على التوالي.

ومن جانب آخر، استقر عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 280 حالة.

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