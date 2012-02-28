"العدل": لا صحة لمنع المراجعين من دخول "جزائية جدة" قبل 11:30 ص

​دعت من تم منعه للتقدم إليها للتحقق من شكواه

نفى الناطق باسم وزارة العدل الدكتور منصور القفاري، ما أثير عن منع دخول المراجعين للمحكمة الجزائية بمحافظة جدة قبل الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وقال "القفاري": "لا صحة لما أشرتم إليه، ودخول المتقاضين والمراجعين للمحكمة الجزائية بجدة، وكافة المحاكم متاح طيلة وقت الدوام الرسمي، منذ بدايته وحتى نهايته".

وأضاف أنه "من يدعي منعه من الدخول فله التقدم بشكوى لوزارة العدل للتحقق من شكواه".

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