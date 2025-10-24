صحة بيشة تنفذ ورشة العمل الثانية لسفراء الإبداع

نفذت مديرية الشؤون الصحية ببيشة ممثلة بإدارة الإبداع ورشة العمل الثانية والخاصة بسفراء الإبداع بالمرافق الصحية.

ويأتي تنفيذ هذه الورشة تماشيًا مع رؤية وأهداف مركز الإبداع بوزارة الصحة لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في أساليب وطرق تقديم الخدمات الصحية.

وشارك بحضور الورشة سفراء الإبداع في المستشفيات والقطاعات الصحية بصحة بيشة ونفذت على مدار يوم عمل وأدار الورشة "محمد صالح الغامدي" المساعد للتخطيط والتطوير بصحة بيشة.

يُذكر أن مدير صحة بيشة "سعيد بن جابر القحطاني" دشن تعيين سفراء الإبداع في الورشة الأولى والتي أُقيمت الشهر الماضي.