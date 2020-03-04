"مدني الطائف" يُقيم برنامج "الإسعافات الأولية والتوعية والتثقيف من الأوبئة"

بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

أقامت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف برنامج "الإسعافات الأولية والانعاش القلبي والرئوي (CPR) والتوعية والتثقيف من الأوبئة".



وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذه البرامج تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، والتي تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الأداء.