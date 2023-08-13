اليمن.. "إغاثي الملك سلمان" يقدم مواد إيوائية لمتضرري سيول "وعلان"

شملت 32 خيمة و64 بساطاً و192 بطانية و32 حقيبة إيوائية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مواد إيوائية على المتضررين من السيول في مخيم وعلان بمديرية حرض في محافظة حجة، استفاد منها 192 متضررًا.



حيث تم توزيع 32 خيمة، و64 بساطاً، و192 بطانية، و32 حقيبة إيوائية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.



يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.