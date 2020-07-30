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"حماية المستهلك" تدعو للتعرف على طريقة شراء الأضحية إلكترونياً

الخطوات تشمل "زيارة الموقع ثم اختيار النسك ثم سداد المبلغ أون لاين"

دعت جمعية حماية المستهلك للتعرف على طريقة شراء الأضحية إلكترونياً، من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.

وقالت "حماية المستهلك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "أضاحي" هو مشروع حكومي غير ربحي، ويساعدك على شراء وأداء الهدي والأضاحي إلكترونياً، وتوزيع اللحوم على المستحقين داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت أن خطوات الشراء من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، من أي مكان بالعالم، وذلك بزيارة الموقع، ثم اختيار النسك، ثم سداد المبلغ أون لاين.

وأشارت إلى أنه في يوم العيد يوجد فريق مختص يؤدي الأضحية نيابة عنك، موضحة إلى أن الخيار متاح، هدي أو أضحية، أو صدقة، أو عقيقة، أو فدية، لافتة إلى أنها روماني، وسعرها 795 ريالاً، يتم تأديتها في مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حماية المستهلك" تدعو للتعرف على طريقة شراء الأضحية إلكترونياً
سبق

دعت جمعية حماية المستهلك للتعرف على طريقة شراء الأضحية إلكترونياً، من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.

وقالت "حماية المستهلك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "أضاحي" هو مشروع حكومي غير ربحي، ويساعدك على شراء وأداء الهدي والأضاحي إلكترونياً، وتوزيع اللحوم على المستحقين داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت أن خطوات الشراء من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، من أي مكان بالعالم، وذلك بزيارة الموقع، ثم اختيار النسك، ثم سداد المبلغ أون لاين.

وأشارت إلى أنه في يوم العيد يوجد فريق مختص يؤدي الأضحية نيابة عنك، موضحة إلى أن الخيار متاح، هدي أو أضحية، أو صدقة، أو عقيقة، أو فدية، لافتة إلى أنها روماني، وسعرها 795 ريالاً، يتم تأديتها في مكة المكرمة.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
03:44 PM

"حماية المستهلك" تدعو للتعرف على طريقة شراء الأضحية إلكترونياً

الخطوات تشمل "زيارة الموقع ثم اختيار النسك ثم سداد المبلغ أون لاين"

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
1,310

دعت جمعية حماية المستهلك للتعرف على طريقة شراء الأضحية إلكترونياً، من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.

وقالت "حماية المستهلك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "أضاحي" هو مشروع حكومي غير ربحي، ويساعدك على شراء وأداء الهدي والأضاحي إلكترونياً، وتوزيع اللحوم على المستحقين داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت أن خطوات الشراء من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، من أي مكان بالعالم، وذلك بزيارة الموقع، ثم اختيار النسك، ثم سداد المبلغ أون لاين.

وأشارت إلى أنه في يوم العيد يوجد فريق مختص يؤدي الأضحية نيابة عنك، موضحة إلى أن الخيار متاح، هدي أو أضحية، أو صدقة، أو عقيقة، أو فدية، لافتة إلى أنها روماني، وسعرها 795 ريالاً، يتم تأديتها في مكة المكرمة.

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