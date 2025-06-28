تعرَّف على أوساكا حاضنة قمة العشرين .. بندقية اليابان وسر حضارتها

تعتبر المدينة ثاني أكبر تجمع حضري من حيث المساحة وتعداد السكان

تحتضن مدينة أوساكا اليابانية بعد قليل انطلاق فعاليات قمة العشرين التي يشارك بها قادة أكبر عشرين دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي، ويرأس وفد المملكة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتعد مدينة أوساكا من أهم المدن السياحية في اليابان نظرًا لوجود العديد من عوامل الجذب السياحي من حيث الأماكن التاريخية والمناظر الطبيعية وتقع جنوب جزيرة هونشو، وهي أكبر جزر اليابان؛ حيث تطلّ على خليج أوساكا، وبها مصبّ نهر يودوجاوا.



وتشكّل أوساكا مع ضواحيها منطقة "كيهانشين" التي تعتبر ثاني أكبر تجمع حضري في اليابان، من حيث المساحة وتعداد السكان.



واستقطبت أوساكا أكثر من 11 مليون زائر دولي في 2017، وجذبت الاهتمام الدولي كمركز اقتصادي وثقافي للنقل غرب اليابان، وهي المدينة المركزية لثاني أكبر منطقة اقتصادية في البلاد "كينكي".



يعود أصل المدينة إلى العصور القديمة، وكان ميناء "نانيوا" المزدهر هو الاسم السابق لميناء أوساكا، الذي يعد بوابة آسيا القارية للتجارة والدبلوماسية.



استمرت أوساكا في النمو والازدهار كمركز حضري رئيس، حتى مع تحول المركز السياسي للأمة إلى كيوتو وكاماكورا، ثم إيدو "طوكيو".



وجعل استخدام الممرات المائية والموانئ الوفيرة في المنطقة، من أوساكا مدينةً لا غنى عنها للسوقيات التي تدعم اقتصاد البلاد.



وتمتاز هذه المدينة بالقنوات والجسور؛ مما جعل البعض يطلق عليها: بندقية اليابان، وتعتبر تاريخيّاً المطبخ الوطني الياباني والمركز الاقتصادي الهام.



وبنى هيديوشي تويوتومي، حاكم الساموراي المعروف باسم واحد من "الأعداء العظماء" خلال فترة الدول المتحاربة بنهاية القرن الخامس عشر من القرن السادس عشر؛ قلعة أوساكا في 1583.