النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرَّف على أوساكا حاضنة قمة العشرين .. بندقية اليابان وسر حضارتها

تعتبر المدينة ثاني أكبر تجمع حضري من حيث المساحة وتعداد السكان

تحتضن مدينة أوساكا اليابانية بعد قليل انطلاق فعاليات قمة العشرين التي يشارك بها قادة أكبر عشرين دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي، ويرأس وفد المملكة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتعد مدينة أوساكا من أهم المدن السياحية في اليابان نظرًا لوجود العديد من عوامل الجذب السياحي من حيث الأماكن التاريخية والمناظر الطبيعية وتقع جنوب جزيرة هونشو، وهي أكبر جزر اليابان؛ حيث تطلّ على خليج أوساكا، وبها مصبّ نهر يودوجاوا.

وتشكّل أوساكا مع ضواحيها منطقة "كيهانشين" التي تعتبر ثاني أكبر تجمع حضري في اليابان، من حيث المساحة وتعداد السكان.

واستقطبت أوساكا أكثر من 11 مليون زائر دولي في 2017، وجذبت الاهتمام الدولي كمركز اقتصادي وثقافي للنقل غرب اليابان، وهي المدينة المركزية لثاني أكبر منطقة اقتصادية في البلاد "كينكي".

يعود أصل المدينة إلى العصور القديمة، وكان ميناء "نانيوا" المزدهر هو الاسم السابق لميناء أوساكا، الذي يعد بوابة آسيا القارية للتجارة والدبلوماسية.

استمرت أوساكا في النمو والازدهار كمركز حضري رئيس، حتى مع تحول المركز السياسي للأمة إلى كيوتو وكاماكورا، ثم إيدو "طوكيو".

وجعل استخدام الممرات المائية والموانئ الوفيرة في المنطقة، من أوساكا مدينةً لا غنى عنها للسوقيات التي تدعم اقتصاد البلاد.

وتمتاز هذه المدينة بالقنوات والجسور؛ مما جعل البعض يطلق عليها: بندقية اليابان، وتعتبر تاريخيّاً المطبخ الوطني الياباني والمركز الاقتصادي الهام.


وبنى هيديوشي تويوتومي، حاكم الساموراي المعروف باسم واحد من "الأعداء العظماء" خلال فترة الدول المتحاربة بنهاية القرن الخامس عشر من القرن السادس عشر؛ قلعة أوساكا في 1583.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرَّف على أوساكا حاضنة قمة العشرين .. بندقية اليابان وسر حضارتها
سبق

تحتضن مدينة أوساكا اليابانية بعد قليل انطلاق فعاليات قمة العشرين التي يشارك بها قادة أكبر عشرين دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي، ويرأس وفد المملكة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتعد مدينة أوساكا من أهم المدن السياحية في اليابان نظرًا لوجود العديد من عوامل الجذب السياحي من حيث الأماكن التاريخية والمناظر الطبيعية وتقع جنوب جزيرة هونشو، وهي أكبر جزر اليابان؛ حيث تطلّ على خليج أوساكا، وبها مصبّ نهر يودوجاوا.

وتشكّل أوساكا مع ضواحيها منطقة "كيهانشين" التي تعتبر ثاني أكبر تجمع حضري في اليابان، من حيث المساحة وتعداد السكان.

واستقطبت أوساكا أكثر من 11 مليون زائر دولي في 2017، وجذبت الاهتمام الدولي كمركز اقتصادي وثقافي للنقل غرب اليابان، وهي المدينة المركزية لثاني أكبر منطقة اقتصادية في البلاد "كينكي".

يعود أصل المدينة إلى العصور القديمة، وكان ميناء "نانيوا" المزدهر هو الاسم السابق لميناء أوساكا، الذي يعد بوابة آسيا القارية للتجارة والدبلوماسية.

استمرت أوساكا في النمو والازدهار كمركز حضري رئيس، حتى مع تحول المركز السياسي للأمة إلى كيوتو وكاماكورا، ثم إيدو "طوكيو".

وجعل استخدام الممرات المائية والموانئ الوفيرة في المنطقة، من أوساكا مدينةً لا غنى عنها للسوقيات التي تدعم اقتصاد البلاد.

وتمتاز هذه المدينة بالقنوات والجسور؛ مما جعل البعض يطلق عليها: بندقية اليابان، وتعتبر تاريخيّاً المطبخ الوطني الياباني والمركز الاقتصادي الهام.


وبنى هيديوشي تويوتومي، حاكم الساموراي المعروف باسم واحد من "الأعداء العظماء" خلال فترة الدول المتحاربة بنهاية القرن الخامس عشر من القرن السادس عشر؛ قلعة أوساكا في 1583.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
04:24 AM

تعرَّف على أوساكا حاضنة قمة العشرين .. بندقية اليابان وسر حضارتها

تعتبر المدينة ثاني أكبر تجمع حضري من حيث المساحة وتعداد السكان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,003

تحتضن مدينة أوساكا اليابانية بعد قليل انطلاق فعاليات قمة العشرين التي يشارك بها قادة أكبر عشرين دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي، ويرأس وفد المملكة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتعد مدينة أوساكا من أهم المدن السياحية في اليابان نظرًا لوجود العديد من عوامل الجذب السياحي من حيث الأماكن التاريخية والمناظر الطبيعية وتقع جنوب جزيرة هونشو، وهي أكبر جزر اليابان؛ حيث تطلّ على خليج أوساكا، وبها مصبّ نهر يودوجاوا.

وتشكّل أوساكا مع ضواحيها منطقة "كيهانشين" التي تعتبر ثاني أكبر تجمع حضري في اليابان، من حيث المساحة وتعداد السكان.

واستقطبت أوساكا أكثر من 11 مليون زائر دولي في 2017، وجذبت الاهتمام الدولي كمركز اقتصادي وثقافي للنقل غرب اليابان، وهي المدينة المركزية لثاني أكبر منطقة اقتصادية في البلاد "كينكي".

يعود أصل المدينة إلى العصور القديمة، وكان ميناء "نانيوا" المزدهر هو الاسم السابق لميناء أوساكا، الذي يعد بوابة آسيا القارية للتجارة والدبلوماسية.

استمرت أوساكا في النمو والازدهار كمركز حضري رئيس، حتى مع تحول المركز السياسي للأمة إلى كيوتو وكاماكورا، ثم إيدو "طوكيو".

وجعل استخدام الممرات المائية والموانئ الوفيرة في المنطقة، من أوساكا مدينةً لا غنى عنها للسوقيات التي تدعم اقتصاد البلاد.

وتمتاز هذه المدينة بالقنوات والجسور؛ مما جعل البعض يطلق عليها: بندقية اليابان، وتعتبر تاريخيّاً المطبخ الوطني الياباني والمركز الاقتصادي الهام.


وبنى هيديوشي تويوتومي، حاكم الساموراي المعروف باسم واحد من "الأعداء العظماء" خلال فترة الدول المتحاربة بنهاية القرن الخامس عشر من القرن السادس عشر؛ قلعة أوساكا في 1583.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,332
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,184
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,693
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,067

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة