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"سجون مكة" تقيم دورة في "علاج سلوكيات الإدمان" بسجن بريمان بجدة

يستفيد منها 75 شخصًا بينهم 60 مواطنًا

بدأت اليوم دورة الدبلوم الدولي لعلاج السلوكيات الإدمانية (قويم) بمركز الألفية بسجن بريمان بجدة.

وبلغ عدد المستفيدين من الدورة (٦٠) عنصرًا من المواطنين عبر شركة قويم، و( ١٥) عنصرًا من منسوبي مديرية سجون مكة، وهي دورة متقدمة يُمنح من يجتازها الدبلومة الدولية للتعامل مع السلوكيات الإدمانية.

ولا تقتصر السلوكيات الإدمانية على المفهوم الضيق للإدمان على المخدرات، وإنما تشمل الإدمان على الخمور ولعب القمار ومشاهدة الأفلام الإباحية، والإدمان على العمل، وبرنامج مهارات الحياة، والعلاج المعرفي السلوكي، ويستفيد منها الاختصاصيون في علم النفس والاجتماع والمعالجون النفسيون.

ويلتحق بالدورة متخصصون من خارج السجون من المواطنين وكذلك بعض المختصين في السجون، حيث يُصنف سجن بريمان بأنه من السجون المفتوحة، وأنشئ فيه مركز لإقامة الدورات التخصصية والمجال مفتوح فيها لالتحاق المواطنين.

ويدير المركز إحدى الشركات الوطنية المتخصصة بعدما وقّعت مع المديرية العامة للسجون اتفاقية شراكة.

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"سجون مكة" تقيم دورة في "علاج سلوكيات الإدمان" بسجن بريمان بجدة
سبق

بدأت اليوم دورة الدبلوم الدولي لعلاج السلوكيات الإدمانية (قويم) بمركز الألفية بسجن بريمان بجدة.

وبلغ عدد المستفيدين من الدورة (٦٠) عنصرًا من المواطنين عبر شركة قويم، و( ١٥) عنصرًا من منسوبي مديرية سجون مكة، وهي دورة متقدمة يُمنح من يجتازها الدبلومة الدولية للتعامل مع السلوكيات الإدمانية.

ولا تقتصر السلوكيات الإدمانية على المفهوم الضيق للإدمان على المخدرات، وإنما تشمل الإدمان على الخمور ولعب القمار ومشاهدة الأفلام الإباحية، والإدمان على العمل، وبرنامج مهارات الحياة، والعلاج المعرفي السلوكي، ويستفيد منها الاختصاصيون في علم النفس والاجتماع والمعالجون النفسيون.

ويلتحق بالدورة متخصصون من خارج السجون من المواطنين وكذلك بعض المختصين في السجون، حيث يُصنف سجن بريمان بأنه من السجون المفتوحة، وأنشئ فيه مركز لإقامة الدورات التخصصية والمجال مفتوح فيها لالتحاق المواطنين.

ويدير المركز إحدى الشركات الوطنية المتخصصة بعدما وقّعت مع المديرية العامة للسجون اتفاقية شراكة.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
11:19 PM

"سجون مكة" تقيم دورة في "علاج سلوكيات الإدمان" بسجن بريمان بجدة

يستفيد منها 75 شخصًا بينهم 60 مواطنًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بدأت اليوم دورة الدبلوم الدولي لعلاج السلوكيات الإدمانية (قويم) بمركز الألفية بسجن بريمان بجدة.

وبلغ عدد المستفيدين من الدورة (٦٠) عنصرًا من المواطنين عبر شركة قويم، و( ١٥) عنصرًا من منسوبي مديرية سجون مكة، وهي دورة متقدمة يُمنح من يجتازها الدبلومة الدولية للتعامل مع السلوكيات الإدمانية.

ولا تقتصر السلوكيات الإدمانية على المفهوم الضيق للإدمان على المخدرات، وإنما تشمل الإدمان على الخمور ولعب القمار ومشاهدة الأفلام الإباحية، والإدمان على العمل، وبرنامج مهارات الحياة، والعلاج المعرفي السلوكي، ويستفيد منها الاختصاصيون في علم النفس والاجتماع والمعالجون النفسيون.

ويلتحق بالدورة متخصصون من خارج السجون من المواطنين وكذلك بعض المختصين في السجون، حيث يُصنف سجن بريمان بأنه من السجون المفتوحة، وأنشئ فيه مركز لإقامة الدورات التخصصية والمجال مفتوح فيها لالتحاق المواطنين.

ويدير المركز إحدى الشركات الوطنية المتخصصة بعدما وقّعت مع المديرية العامة للسجون اتفاقية شراكة.

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