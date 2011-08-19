برئاسة المملكة .. اجتماع اللجنة الإدارية والمالية لمناقشة موازنة الجامعة العربية

أكدت مواصلة الدول لدفع مساهماتها في الموازنة

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة (100) للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية التابعة لمجلس الجامعة برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش رئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلي الدول العربية.

وقال وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية في تصريح اليوم: إن اللجنة ناقشت في دورتها العادية على مدى يومين عددًا من البنود أهمها موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية للعام المقبل؛ حيث تمت التوصية بإقرار الموازنة، كما روجع المركز المالي، ووضع الاحتياطي العام للجامعة العربية، وأكدت مواصلة الدول لدفع مساهماتها في موازنة الأمانة العامة والاحتياطي العام.

وأضاف الشويش أن اللجنة ناقشت كذلك طلب عدد من الدول تعديل بعض مواد النظام الأساسي للموظفين، وطلب من الدول الأعضاء إبداء مرئياتها تجاه تلك الطلبات تمهيدًا لدراستها من قبل لجنة مفتوحة العضوية تشكل لهذا الغرض، وستُعرض توصيات اللجنة على الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب التي ستعقد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

من جانبه أفاد الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بجامعة الدول العربية السفير عبد الله سرور الجرمان، بأن اللجنة أعدت مشروع موازنة الجامعة العربية للعام المقبل بنفس قيمة موازنة الأعوام السابقة وهي بحدود 60 مليونًا و900 ألف دولار أمريكي.