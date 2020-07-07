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4 دول تحذر إسرائيل من ضم أراضٍ فلسطينية

بحثوا اليوم كيفية استئناف المحادثات بين الجانبين

حذرت مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، متوعدة بأن ذلك التصرف قد تكون له عواقب على العلاقات الثنائية.

وقالت الدول في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية: وزراء الخارجية بحثوا كيفية استئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ووفق "سكاي نيوز عربية" تعارض هذه الدول، إلى جانب أغلب الدول الأوروبية، خطط إسرائيل التي تتضمن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في إطار اتفاق سلام تروج له إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتعارض السلطة الفلسطينية هذه الخطوة، ولم تعط الولايات المتحدة موافقتها بعد على خطط الضم.

وقال وزراء الخارجية بعد مؤتمر بالفيديو: لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع، والتغييرات قد تكون لها أيضًا عواقب على العلاقات مع إسرائيل.

إسرائيل أراضٍ فلسطينية

الرئيسية/ أخبار العالم

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4 دول تحذر إسرائيل من ضم أراضٍ فلسطينية
سبق

حذرت مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، متوعدة بأن ذلك التصرف قد تكون له عواقب على العلاقات الثنائية.

وقالت الدول في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية: وزراء الخارجية بحثوا كيفية استئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ووفق "سكاي نيوز عربية" تعارض هذه الدول، إلى جانب أغلب الدول الأوروبية، خطط إسرائيل التي تتضمن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في إطار اتفاق سلام تروج له إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتعارض السلطة الفلسطينية هذه الخطوة، ولم تعط الولايات المتحدة موافقتها بعد على خطط الضم.

وقال وزراء الخارجية بعد مؤتمر بالفيديو: لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع، والتغييرات قد تكون لها أيضًا عواقب على العلاقات مع إسرائيل.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
03:41 PM

4 دول تحذر إسرائيل من ضم أراضٍ فلسطينية

بحثوا اليوم كيفية استئناف المحادثات بين الجانبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,595

حذرت مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، متوعدة بأن ذلك التصرف قد تكون له عواقب على العلاقات الثنائية.

وقالت الدول في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية: وزراء الخارجية بحثوا كيفية استئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ووفق "سكاي نيوز عربية" تعارض هذه الدول، إلى جانب أغلب الدول الأوروبية، خطط إسرائيل التي تتضمن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في إطار اتفاق سلام تروج له إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتعارض السلطة الفلسطينية هذه الخطوة، ولم تعط الولايات المتحدة موافقتها بعد على خطط الضم.

وقال وزراء الخارجية بعد مؤتمر بالفيديو: لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع، والتغييرات قد تكون لها أيضًا عواقب على العلاقات مع إسرائيل.

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