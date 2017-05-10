النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قالت: السماح للسكان بالتجول من 9 صباحًا وحتى 5 مساءً لقضاء احتياجاتهم

الداخلية: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة "صامطة" من يوم غدٍ

خلال 24 ساعة.. الكويت تسجّل 1065 إصابة بكورونا

حالات الشفاء ارتفعت إلى 2729 حالة بعد تسجيل 107 حالات

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه بذلك يرتفع عدد الحالات المصابة إلى 8688 حالة، مبينةً أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 2729 حالة بعد تسجيل 107 حالات.

وأشارت إلى تسجيل 9 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 58 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال 24 ساعة.. الكويت تسجّل 1065 إصابة بكورونا
سبق

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه بذلك يرتفع عدد الحالات المصابة إلى 8688 حالة، مبينةً أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 2729 حالة بعد تسجيل 107 حالات.

وأشارت إلى تسجيل 9 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 58 حالة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
07:27 PM

خلال 24 ساعة.. الكويت تسجّل 1065 إصابة بكورونا

حالات الشفاء ارتفعت إلى 2729 حالة بعد تسجيل 107 حالات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,262

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه بذلك يرتفع عدد الحالات المصابة إلى 8688 حالة، مبينةً أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 2729 حالة بعد تسجيل 107 حالات.

وأشارت إلى تسجيل 9 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 58 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,093
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,999
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,270
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,189

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة