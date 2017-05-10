خلال 24 ساعة.. الكويت تسجّل 1065 إصابة بكورونا

حالات الشفاء ارتفعت إلى 2729 حالة بعد تسجيل 107 حالات

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه بذلك يرتفع عدد الحالات المصابة إلى 8688 حالة، مبينةً أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 2729 حالة بعد تسجيل 107 حالات.

وأشارت إلى تسجيل 9 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 58 حالة.