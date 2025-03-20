"العواد": كلمة الملك أكدت الحرص الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة

حثت على مواصلة التكاتف وتعزيز الوعي الفردي والجماعي

أشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، بالكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية؛ والتي أوضح فيها -حفظه الله- ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، والمرحلة الصعبة التي يعيشها العالم؛ منوهًا بما اشتملت عليه الكلمة من مضامين هامة وروح إنسانية تجاه البشرية جمعاء.

وأثنى "العواد" على ما حملته الكلمة من المسؤولية في استمرار المملكة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها؛ مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات؛ تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها؛ وما أكده خادم الحرمين الشريفين من الحرص الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية؛ وما أشار إليه من مواصلة التكاتف والتعاون والروح الإيجابية، وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات في سبيل مواجهة هذه الجائحة.

ونوّه بالصراحة التي حملتها كلمة خادم الحرمين الشريفين من إيضاح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة الانتشار السريع لجائحة كورونا.