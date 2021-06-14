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"صحة الطائف" توصل الأدوية لـ15 ألف مريض في منازلهم

عبر سيارات مخصصة بالبريد مجهزة بوسائل الحفظ والتبريد وخلال 5 أيام

استطاعت "صحة الطائف" أن توصل الدواء إلى المرضى في منازلهم دون الحاجة إلى العناء في الوصول إلى المرافق الصحية للحصول عليه، بعد أن كان المرضى يتكبدون الوصول إلى المستشفيات؛ من أجل الحصول على حصتهم من الأدوية التي تصرف لهم على فترات زمنية وفق الخطط العلاجية.

وتمكّنت صحة المحافظة من العمل على الطريقة الجديدة كمرحلة أولى للوصول إلى المرضى في منازلهم، وصرف الدواء لهم بواسطة العربات المتحركة.

وأشارت "صحة الطائف" إلى أن مجمع الملك فيصل استطاع توصيل الدواء عن طريق البريد الدوائي إلى 15 ألف مريض في منازلهم بالتنسيق مع البريد السعودي، مبينةً أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات التي تهدف إلى خدمة المرضى في منازلهم، بدلاً من الحضور لاستلام الأدوية.

وأكدت أن آلية الصرف تتم من خلال استلام الطلب من المرضى عن طريق الرابط بـ"قوقل كروم"، مشتملاً على اسم المريض ورقم الملف والجوال والعنوان والعيادة، وبعد استلام الطلب يتم العمل على التأكد من استحقاقه الصرف.

وقالت "صحة الطائف": إن إيصال الأدوية من المجمع يستهدف جميع الوصفات للمرضى عدا الأدوية المركزية والخاضعة للرقابة، وتم إيصالها خلال مدة قصوى لا تتجاوز 5 أيام.

تجدر الإشارة إلى أن هناك سيارات مخصصة لدى البريد تقوم بإيصال الأدوية مجهزة بوسائل الحفظ والتبريد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الطائف" توصل الأدوية لـ15 ألف مريض في منازلهم
سبق

استطاعت "صحة الطائف" أن توصل الدواء إلى المرضى في منازلهم دون الحاجة إلى العناء في الوصول إلى المرافق الصحية للحصول عليه، بعد أن كان المرضى يتكبدون الوصول إلى المستشفيات؛ من أجل الحصول على حصتهم من الأدوية التي تصرف لهم على فترات زمنية وفق الخطط العلاجية.

وتمكّنت صحة المحافظة من العمل على الطريقة الجديدة كمرحلة أولى للوصول إلى المرضى في منازلهم، وصرف الدواء لهم بواسطة العربات المتحركة.

وأشارت "صحة الطائف" إلى أن مجمع الملك فيصل استطاع توصيل الدواء عن طريق البريد الدوائي إلى 15 ألف مريض في منازلهم بالتنسيق مع البريد السعودي، مبينةً أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات التي تهدف إلى خدمة المرضى في منازلهم، بدلاً من الحضور لاستلام الأدوية.

وأكدت أن آلية الصرف تتم من خلال استلام الطلب من المرضى عن طريق الرابط بـ"قوقل كروم"، مشتملاً على اسم المريض ورقم الملف والجوال والعنوان والعيادة، وبعد استلام الطلب يتم العمل على التأكد من استحقاقه الصرف.

وقالت "صحة الطائف": إن إيصال الأدوية من المجمع يستهدف جميع الوصفات للمرضى عدا الأدوية المركزية والخاضعة للرقابة، وتم إيصالها خلال مدة قصوى لا تتجاوز 5 أيام.

تجدر الإشارة إلى أن هناك سيارات مخصصة لدى البريد تقوم بإيصال الأدوية مجهزة بوسائل الحفظ والتبريد.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
06:09 PM

"صحة الطائف" توصل الأدوية لـ15 ألف مريض في منازلهم

عبر سيارات مخصصة بالبريد مجهزة بوسائل الحفظ والتبريد وخلال 5 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استطاعت "صحة الطائف" أن توصل الدواء إلى المرضى في منازلهم دون الحاجة إلى العناء في الوصول إلى المرافق الصحية للحصول عليه، بعد أن كان المرضى يتكبدون الوصول إلى المستشفيات؛ من أجل الحصول على حصتهم من الأدوية التي تصرف لهم على فترات زمنية وفق الخطط العلاجية.

وتمكّنت صحة المحافظة من العمل على الطريقة الجديدة كمرحلة أولى للوصول إلى المرضى في منازلهم، وصرف الدواء لهم بواسطة العربات المتحركة.

وأشارت "صحة الطائف" إلى أن مجمع الملك فيصل استطاع توصيل الدواء عن طريق البريد الدوائي إلى 15 ألف مريض في منازلهم بالتنسيق مع البريد السعودي، مبينةً أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات التي تهدف إلى خدمة المرضى في منازلهم، بدلاً من الحضور لاستلام الأدوية.

وأكدت أن آلية الصرف تتم من خلال استلام الطلب من المرضى عن طريق الرابط بـ"قوقل كروم"، مشتملاً على اسم المريض ورقم الملف والجوال والعنوان والعيادة، وبعد استلام الطلب يتم العمل على التأكد من استحقاقه الصرف.

وقالت "صحة الطائف": إن إيصال الأدوية من المجمع يستهدف جميع الوصفات للمرضى عدا الأدوية المركزية والخاضعة للرقابة، وتم إيصالها خلال مدة قصوى لا تتجاوز 5 أيام.

تجدر الإشارة إلى أن هناك سيارات مخصصة لدى البريد تقوم بإيصال الأدوية مجهزة بوسائل الحفظ والتبريد.

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